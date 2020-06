Ulises Cardona se despide de Atlas

En días pasados se señaló que Atlas y Tigres preparaban un intercambio de jugadores para el próximo torneo Apertura 2020, pero esto no ha sido confirmado hasta el momento. Sin embargo, uno de los futbolistas que se mencionaban en los rumores era el juvenil de los Zorros, Ulises Cardona, quien a través de su cuenta de Instagram se despidió del equipo.

''Quiero agradecerle a @atlasfc por haberme dado la oportunidad de hacer mi sueño realidad fue un placer portar estos colores cada minuto jugado lo hice a muerte y agradecerle a los entrenadores jugadores y todos los que forman Atlas y sobre todo a la afición que siempre me apoyó no hay palabras de agradecimiento el sueño continúa y todo el éxito del mundo'', escribió el mediocampista junto a una fotografía en la que aparece con el uniforme rojinegro, aunque no menciona el equipo en el cual militaría el próximo torneo.

Según se ha dicho, en la operación estaría implicada la llegada al equipo tapatío del colombiano Jeison Lucumí, jugador que es propiedad de Tigres pero que estuvo a préstamo con los Gallos de Querétaro, sin que hasta el momento haya algo oficial.

