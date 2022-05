El deporte amateur está de luto. El judoka jalisciense, David Alejandro Gómez Flores, falleció este sábado a causa de un infarto en la Universiada Nacional 2022, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Gómez Flores competía en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y sostenía en ese momento su combate de peso mediano en el Gimnasio del Instituto Tecnológico de la ciudad fronteriza. Pero de repente, sin causa alguna, se desvaneció; posteriormente fue trasladado a un hospital, llegó con algunos signos vitales, pero lamentablemente perdió la vida a los pocos minutos.

De acuerdo con los reportes, el atleta recibió la atención médica y se siguieron todos los protocolos de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente llegó sin signos vitales al hospital de emergencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por el médico especialista de los equipos deportivos de la UdeG, Armando Mondragón Rodríguez, el fallecimiento del atleta tapatío se califica como muerte súbita.

“Se empezó a marear y a sentirse mal. Se sentó y le dijo al árbitro que parara. Quiso incorporarse nuevamente, pero no pudo. Fue cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro (…). No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, explicó sobre lo ocurrido.

“El paciente llegó al hospital todavía con signos vitales, se siguieron los protocolos intra hospitalarios de reanimación cardiopulmonar, pero falleció minutos después”, aclaró Armando Mondragón.

