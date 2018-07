Totti revela cómo pasó la noche antes de la Final del Mundial de 2006

Francesco Totti, histórico jugador de la Selección italiana y de la Roma, reveló cómo pasó la noche antes de la Final del Mundial de 2006, que los Azzurri se adjudicaron en penaltis ante Francia.

"Ninguno de nosotros durmió la noche antes del partido", dice Totti en un video publicado en su página personal de Facebook.

Come ho trascorso la notte prima della finale del Mondiale? Come ho trascorso la notte prima della finale del Mondiale? Questo è uno dei tanti aneddoti che ho raccontato a Paolo Condò e Rizzoli con cui sto lavorando al libro sulla mia vita che uscirà in autunno. Posted by Francesco Totti on Thursday, July 19, 2018

"No podía dormir. Estaba con el teléfono, mandando mensajes, o en la computadora, y llaman a la puerta a media noche. Era (Gennaro) Gattuso. Me dice 'qué haces' y le respondí 'nada, no puedo dormir'. 'Vamos a jugar cartas', me dice"

"Uno más loco que el otro, nos pusimos a jugar hasta las seis de la mañana".

"Con la puerta abierta escuchábamos otros cuartos los demás jugaban a Playstation, entonces ninguno durmió esa noche", dice Totti, que añade: "Sólo uno pudo dormir", aunque se negó a revelar quién.

"Lo descubrirán", dijo.

RR