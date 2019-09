Tottenham se deja empatar 2-2 con Olympiakos en la Champions

Si Tottenham quiere volver a la final de la Liga de Campeones, el técnico Mauricio Pochettino sabe que sus jugadores tendrán que aprender la lección que recibieron el miércoles en su primer partido de la fase de grupos.

Tottenham desperdició una ventaja de dos goles y debió conformarse con un empate 2-2 en la visita al Olympiakos griego.

Harry Kane facturó impecable un penal a los 26 minutos tras una barrida de Yassine Meriah, y el brasileño Lucas Moura puso el 2-0 cuatro minutos después con un disparo desde unos 20 metros.

Pero la persistencia de Olympiakos recibió recompensa con el gol del atacante portugués Daniel Podence poco antes del descanso tras una buena jugada junto a Mathieu Valbuena y el internacional francés niveló con un penal a los 54 miuntos

"Creo, siendo honesto, que no merecíamos estar ganando 2-0 porque no habíamos encontrado la manera de frenarles", dijo Pochettino. "Lo que más me decepcionó fue que no supimos gestionar el 2-0 adecuadamente.Creo que nuestro rendimiento distó de lo mejor".

Los Spurs venían de vapulear 4-0 a Crystal Palace el fin de semana en la Liga Premier inglesa, pero Pochettino reconoció que su equipo no alcanzó el mismo nivel en Grecia.

"No exhibimos la misma intensidad y enfoque, y dejamos que generasen demasiadas ocasiones", señaló el técnico argentino.

Tottenham, finalista de la Liga de Campeones, movió fichas con el ingreso de Son Heung-min para los últimos 17 minutos, pero el jugador surcoreano generó escaso peligro por la banda izquierda.

El técnico Pedro Martins dijo que su club sigue lejos del favoritismo en un grupo en el que Bayern Múnich goleó 3-0 a Estrella Roja de Belgrado.

"Hay dos favoritos en este grupo y eso no ha cambiado", dijo el entrenador portugués. "Pero somos Olympiakos y tenemos la mentalidad de buscar más. Mostramos corazón y personalidad esta noche. Son pocos los equipos que pueden remontar un 2-0 ante Tottenham", concluyó.

AJ