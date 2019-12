Tottenham enfrenta al ManU en regreso de Mourinho a Old Trafford

A casi un año de que fue cesado de la dirección técnica del Manchester United, el portugués José Mourinho regresa a Old Trafford ahora como estratega del Tottenham, en el duelo estelar de la fecha 15 de la Premier League.

"Mou" llegó en 2016 al banquillo de los Diablos Rojos, equipo con el que obtuvo los trofeos del Community Shield en 2016, la Copa de la Liga en 2017 y la UEFA Europa League en 2017; hasta que fue despedido el pasado 18 de diciembre de 2018, debido a los malos resultados.

Al respecto, "The Special One" aseguró que su etapa con el United fue una época de triunfos y experiencias; además de que espera un buen recibimiento por parte de los aficionados del Manchester. "No me arrepiento. Gané y aprendí".

"Es un capítulo cerrado para mí. Dejé el club y me tomé el tiempo para procesar todo lo sucedido. Tomé mi tiempo para prepararme para el próximo desafío. Honestamente, el Manchester United para mí ahora es mi libro de experiencias, está en mi libro de historia", añadió el técnico lusitano.

El ahora entrenador de los Spurs dijo que espera respeto por parte de los seguidores del ManU, ya que no es un villano ni un enemigo, pero que no cree que lo ovacionen, puesto que en todo momento alentarán al noruego Ole Gunnar Solskjaer.

"Esa es la naturaleza del juego y la naturaleza de un lugar con una historia increíble y aficionados que entienden claramente la pasión del club. Aman el club, aman a Solskjaer", añadió José Mourinho.

Actualmente Tottenham cuenta con 20 unidades en el quinto sitio de la clasificación y estará en la búsqueda de aproximarse a los puestos de Champions; mientras que los Red Devils tienen 18 puntos situados en el noveno lugar.

OF