Tomás está molesto con el accionar de Chivas

Regalaron un tiempo, el primero, y por ese motivo el entrenador de Chivas, Tomás Boy, salió molesto con sus jugadores, pues tuvieron demasiados errores individuales que afectaron el trabajo colectivo y no les alcanzó para lograr el empate ante el Necaxa, que se llevó el triunfo 2-1.

Y su malestar es porque el Rebaño no encuentra regularidad por una u otra cosa.

“En el primer tiempo no podemos permitirnos lo que pasó. El equipo quiere componer y a veces no da tiempo. No me quedo conforme, hemos hecho un partido muy irregular y la verdad estoy muy molesto. En un partido no se pierde o se gana en un tiempo. No es la mejor forma en que este equipo puede jugar, hemos sido muy pasivos en la marca y fue fundamental en el primer tiempo”.

El técnico del Guadalajara dijo que el cambio de esquema para este duelo no fue el motivo por el cual los suyos se mostraron titubeantes, ya que tienen bien ensayado con lo que salen a jugar. Fueron desatenciones muy puntuales, en particular de Oswaldo Alanís, quien no salió en su tarde.

“La otra formación (5-3-2) ya no me estaba dando, nos metieron cuatro goles el otro día. Sentí que esa parte no nos iba a dar nada. Me puedo equivocar, estoy sujeto a ello, como cualquiera. Uno debe hacer conciencia de que no se debe permitir ese tipo de goles”.

Boy esperaba que los rojiblancos tuvieran buenos números a estas alturas del torneo, pero hasta la Fecha 6, tras 18 puntos disputados, sólo suman siete unidades.

“Evidentemente estamos abajo, un porcentaje importante porque deberíamos estar en los primeros ocho de la tabla general, estamos muy lejos. Ese no es el lugar del Guadalajara y de acuerdo a lo que ha jugado tampoco. Estos partidos me dicen que nos falta mucho más para llegar a los niveles importantes que pretendemos, donde debe estar este equipo. Así son los campeonatos, a veces empezamos bien, trabajamos bien, pero hay que volver a trabajar sobre los principios que veníamos haciendo, para obtener los resultados”.

“Chofis” y “Tortas”, tocados

Eduardo López salió por una molestia en la rodilla, y mediante estudios descartarán que sea algo grave, mientras que Michael Pérez también será sometido a pruebas, para determinar el grado de su lesión muscular.