Tomás Boy y "Chelís" se reencontrarán en la cancha

Puebla, con un triunfo, seguiría con la llama de la Liguilla encendida, lo tiene claro el técnico del Guadalajara Tomás Boy, quien precisó tenerle mucho respecto a José Luis Sánchez Solá, ya que ha hecho bien las cosas en el equipo de La Franja.

“Han hecho un montón de puntos y se debe a su entrenador, es el que más ha sumado entrando como relevo. Hay que darle su seriedad, y lo vamos a estudiar para ganarle”.

El Guadalajara también está urgido de puntos para sumar en el tema del cociente, ya que la lumbre del descenso les ha llegado y “El Jefe” le ha dejado claro a la plantilla que puede salir o no futbolísticamente lo que han planeado, pero lo que jamás debe faltar es la actitud.

“Por correr más no me van a ganar. El equipo tiene carácter más allá que el estilo puede no gustar. El Puebla va a jugar así y es el equipo que pienso que encontraremos. Le gusta al entrenador hacer la vida difícil a los adversarios. Vamos a enfrentarlos y buscar la victoria como sea”.

Para este juego se avecinan cambios en el Rebaño. El mejor jugador que ha tenido el Guadalajara está fuera por suspensión, así que el técnico Boy ha estado trabajando más variantes, para que no se vea tan chato al ataque el Rebaño en el cotejo ante el Puebla.

Para sustituir a Brizuela y tomando en cuenta que Eduardo López estaría por la derecha, por el lado contrario está la posibilidad de que Gael Sandoval sea tomado en cuenta, para darle acceso a Alexis Vega y Alan Pulido en la delantera.

En medio campo las posibilidades son varias para cubrir a Van Rankin, quien regresará a actuar como lateral por la derecha, dejando su lugar Carlos Villanueva. Acompañando a Jesús Molina están Fernando Beltrán, Michael Pérez, Miguel Basulto o el mismo Dieter Villalpando, aunque este último con tendencia más ofensiva que los anteriores.

En la defensa central, pese a que ya tiene el alta médica de Jair Pereira, Boy no tiene pensado realizar alguna modificación, ya que le gustó el comportamiento que tuvieron ante Monarcas Morelia Hiram Mier y Hedgardo Marín, así que el capitán tendrá que esperar turno.