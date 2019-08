Tomás Boy tiene el apoyo de sus muchachos

La única manera de respaldar a Tomás Boy, es ganando, dando buenos resultados porque está consciente Dieter Villalpando, que en caso de no hacerlo, el puesto del ''Jefe'' está en riesgo y ganarle a Cruz Azul, sería un respiro para la fecha FIFA, ya que un resultado adverso, los pondría con más presión al estar muy por debajo de las expectativas que se habían creado.

La relación entrenador con el jugador es muy buena, así lo ve Villalpando, quien el sábado ante Cruz Azul, deberá dar su máximo porque saldrá como estelar, poner el ejemplo para evitar que se vengan problemas por la falta de resultados.

''No creo que se esté jugando la permanencia el entrenador, no sé si estamos cómodos pero sí contentos. El equipo está entusiasmado y los resultados no se han dado, pero no por el entrenador. Los jugadores debemos responder y somos quienes debemos dar buenas actuaciones, nosotros somos los que decidimos en la cancha''.

Desde su óptica, Chivas tiene a los mejores jugadores de la Liga, mismo comentario que había realizado el ''Jefe'' en día pasados y que ahora, Villalpando respaldó al cien por ciento y hasta puso un ejemplo. ''Si comparamos a ‘Charly’ Rodriguez (de Rayados) con Alan Cervantes, no le veo la diferencia y hasta le voy más a Alan porque tiene más recuperación''.

