Tomás Boy no piensa en continuidad, no hay tiempo

A Tomás Boy la directiva de Chivas no lo ha tomado en cuenta para hacer consulta sobre quién debe llegar o no para pelear por el tema de cociente el campeonato entrante, lo cual no le preocupa al "Jefe", porque tiene claro que llegó solamente por cuatro encuentros para ganar mínimo el 60 por ciento de los puntos que le restan al campeonato.

"Ellos platican mucho conmigo pero estoy enfocado en la consecución de puntos. Ellos deberán estar enfocados en la mejor forma de enfrentar el próximo torneo. Pero el apoyo es excelente, espero mis ideas y los resultados sean suficientes para que ellos puedan planear mejor. No sé si esto me involucra, creo que me involucra directamente".

El estratega precisó que no está para recomendar por ahora a nadie, es difícil recomendar a un jugador porque no siempre se responde como se debe por diferentes circunstancias, no tampoco está pensando en que lo vayan a recontratar para darle continuidad a lo que esté haciendo. No se engaña, sabe lo que tiene que hacer y es trabajar mucho para dar puntos, nada más.

"Las cosas son como son. Así lo acepté. No es una cosa que me dan tantito asiento y me voy metiendo. Con el poco asiento que tengo, debo sentirme bien como entrenador y como persona. Lo que creo es que estoy enfocado en el trabajo inmediato".

Esto no es nuevo para el 'Jefe', porque siempre en sus proyectos le ha tocado la misma suerte que se encontró con el Guadalajara y lo explicó.

"Lo he hecho muchas veces, es mi karma casi nunca he entrado en un equipo con proyecto largo. El último fue Morelia pero entré igual en lugar de Tena. Me quedé cuatro años y llegamos a una final. No pienso más allá, pienso que no es tan sencillo pero no tengo nada que perder. Estoy feliz que me buscaron para esta situación inmediata. Lo más importante es lo que puedo hacer para que los jugadores lo logren. Ahí vamos. Me gustó que los jugadores quisieron hacer lo que les pedí. No se murió de nada Chivas, como en otros partidos. Esa es mi misión, hacerles saber que pueden enfrentar cualquier situación, no hay más, es lo que nos queda y hay que hacerlo bien".

Los jugadores deben analizar bien qué quieren, porque además de que se está afectando a la historia de la institución, también de manera individual se verán muy dañados si no rectifican con triunfos.

"Cada organización es diferente, no sé qué piensan en Veracruz descendidos hace cinco fechas, no sé su orgullo, su carrera cómo lo tomarán. Es un lastre tremendo un descenso pero ha habido entrenadores muy exitosos que hoy en día que se fueron al descenso".

JM