En Chivas no habrá intocables al final del torneo

Los malos resultados obtenidos durante el Clausura 2019 han hecho que dentro de Chivas nadie tenga su lugar asegurado, pues al final de este semestre se evaluará quién se queda y quien sale del equipo.

Así lo señaló Mariano Varela, director deportivo del Rebaño que este domingo, durante la presentación de la Copa Internacional Escuelas Chivas 2019, aseguró que dentro del vestidor del Guadalajara no hay intocables, pues “las jerarquías se ganan dentro del terreno de juego”.

“Es el análisis que hay que hacer, sabemos que hay jugadores de los que esperamos más de ellos y ellos lo saben, este equipo es especial, este equipo es diferente a otros, con todo respeto, la camiseta tiene algún valor”.

“No hay intocables, somos un grupo y es un plantel. Respetamos las jerarquías, pero las jerarquías se ganan en la cancha. En ese análisis estamos todos”, compartió.

Pese a lo anterior, el dirigente del chiverío refutó las teorías acerca de que el vestidor del Guadalajara se encuentre dividido, pues señaló que las problemáticas del Rebaño no pasan por un tema de desunión.

“Por ahí se menciona que cuando no hay resultados el vestidor está roto, y no es cierto, te lo aseguro que no. Hemos traído grandes seres humanos y no hay eso (desunión). Siempre es común decir que está partido el grupo, pero no, está unido, aunque preocupado”, finalizó.

LS