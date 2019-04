Tomás Boy pide a sus jugadores ver la realidad: descenso

Chivas no está para regalar nada en lo absoluto, ha venido dando tumbos en el Clausura 2019, están lejos de las expectativas que se habían creado y ahora, el técnico Tomás Boy, pide a cada elemento que se haga responsable de sus acciones, que representen con dignidad a la institución para salir cuanto antes de la crisis en la cual están.

"Hay que enfrentarlo, está presente y los jugadores lo tienen en la cabeza. Lo importante es salir, enfrentar esta situación adelante"

El estratega es claro, lo contrataron por cuatro partidos porque le vieron que su personalidad ayudaría a salir del tobogán de malos resultados en los que están navegando y se siente orgulloso, pero también debe dar resultados y advierte que aquel que no esté listo para el reto, no jugará.

"Certidumbre ya tuvieron mucha, empezaron un campeonato. Isaac está sintiendo la presión, es normal. Los jugadores deben enfrentar, es nuestra realidad. No hemos metido un gol en seis partidos. Qué te parece, pero hay que enfrentarlo, no puedo ponerme a llorar. Hay que enfrentarlo, está presente y los jugadores lo tienen en la cabeza. Lo importante es salir, enfrentar esta situación adelante".

Boy deja claro que su mente está en cuatro encuentros que dice su contrato, de los cuales ya jugó uno y ahora está mentalizado en ganar por lo menos el 60 por ciento de los nueve puntos que estarán en disputa, así que es turno de cada jugador ponerse a tope en todos los aspectos.

"La certidumbre va a venir. Tienen que enfocarse en tres partidos durísimos para trabajar contra adversarios muy calificados, León va de maravilla, Tigres tiene una de las mejores plantillas. Tenemos obligaciones y estamos empezando a trabajar. No sé qué vaya a pasar la siguiente campaña, me corresponde ahorita, estos partidos para los que me estoy preparando bien. La certidumbre vendrá o no vendrá".

JM