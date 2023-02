¡Es oficial! Tom Brady anunció este miércoles en sus redes sociales que deja el futbol americano profesional.

A los 45 años, el mariscal de campo más ganador de todos los tiempos dio a conocer que se retira de la NFL, tras 23 temporadas en las que logró conquistar siete anillos del Super Bowl. "Realmente agradecido en este día. gracias", escribió en sus redes, junto con un video en el que saluda y va "al grano de inmediato: me retiro... para bien".

El 29 de enero del año pasado, medios de Estados Unidos comenzaron a rumorar que Tom Brady había tomado una decisión respecto a su carrera y su futuro en la NFL. De acuerdo con el periodista Jason La Canfora, de CBS Sports, el legendario quarterback estaba a punto de anunciar su retiro, y la información fue respaldada por Adam Schefter, de ESPN.

Después, la cuenta oficial de Twitter de la NFL también publicó al respecto, mientras que el agente de Tom Brady y él mismo lo negaban, sin embargo, exactamente hace un año, el 1 de febrero, se dio el anuncio que todos esperaban.

El quarterback más ganador de todos los tiempos

El portador del jersey número "12" se hizo leyenda con siete coronas del Super Bowl en 10 intentos, seis de ellas con los Patriots de New England.

No obstante, para sorpresa de todos, apenas un mes después de anunciar su retiro, Tom Brady confirmó que saldría del retiro para volver a los emparrillados para continuar con su carrera profesional con los Buccaneers de Tampa Bay.

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa", escribió en sus redes sociales el 13 de marzo de 2022.

Y este año, tras finalizar la temporada, y unos días antes del Super Bowl 2023, Brady confirmó que ya jugó la última temporada con los Buccs, por lo que oficialmente se da su retiro definitivo del futbol americano.

