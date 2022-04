La Jornada 12 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin este domingo 3 de abril, y el primer partido del día es el Toluca vs Puebla que aquí te decimos dónde ver en vivo.

Toluca no se encuentra en su mejor momento; el conjunto de los Diablos Rojos no logra mostrar su mejor versión, y en los últimos cinco partidos registra marca de un empate, un triunfo y tres derrotas; con 13 puntos está en el lugar 12 de la Tabla General del torneo, y llegará al partido ante los Camoteros con la intención de no salir de la zona de repechaje a la Liguilla.

Por su parte, el sorprendente Puebla querrá seguir entre los punteros de la competencia, y con marca de dos victorias, dos empates y una derrota en cinco juegos, se mantiene en el tercer lugar general con 22 puntos.

El partido será este domingo 3 de abril en el Estadio Nemesio Diez a las 12:00 horas.

El juego Toluca vs Puebla podrá ser visto en televisión abierta.

Horario y dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Puebla

Fecha y hora: Domingo 3 de abril, 12:00 horas

Domingo 3 de abril, 12:00 horas Transmisión (canales): TUDN, Las estrellas

