Toluca vs Mazatlán es uno de los partidos que se jugarán este sábado como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Si quieres verlo, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

El encuentro de la J11 se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025 en el Estado de México. Está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de televisión por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos conjuntos.

Cómo llegan Toluca y Mazatlán a la Jornada 11

Luego de la brillante exhibición del Toluca a media semana repite en casa, pero ahora el rival no es tan lucidor; se trata del Mazatlán, equipo que seguramente saldrá a la cancha del Nemesio Diez con todas las precauciones necesarias para evitar una goliza.

El conjunto de los Diablos Rojos, actual monarca de la Liga MX, luce imparable; vencer con abultado marcador de 6-2 al Monterrey lo pone como principal candidato a repetir la corona, y ahora tiene la posibilidad de aumentar su cuota goleadora ante uno de los equipos más grises del campeonato.

Mazatlán sigue fiel a su tradición: un club sin brillo ni capacidad de entusiasmar a su poca afición, que temporada tras temporada ve como navegan debajo de media tabla, subsistiendo gracias a que no hay descenso.

El técnico Robert Dante Siboldi no puede hacer milagros con un plantel tan limitado, sin estrellas ni figuras capaces de levantar al público de su butaca. En 10 partidos, los Cañoneros tienen una sola victoria, por 5 empates y 4 descalabros (8 puntos, 12 goles a favor, 17 en su meta), números muy mediocres que indican que ni siquiera al Play-In podrían llegar. Y este fin de semana lucen como víctimas seguras, con una alta posibilidad de salir del Estado de México con muchos goles en contra.

El Toluca, en cambio, vuela con Antonio Mohamed: tienen 2 derrotas, pero han ganado 7 y empatado 1 (28 tantos a favor, 13 en contra), para un total de 22 puntos, dos abajo del líder general Cruz Azul.

Toluca vs Mazatlán EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este sábado 27 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Los mexiquenses son amplios favoritos, una igualada o una caída en casa sería la sorpresa del año. Y aunque hayan tenido actividad a media semana, siguen siendo los obligados a llevarse el triunfo.

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Caliente TV, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF