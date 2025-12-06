FC Barcelona prepara homenaje a México por apoyo recibido durante la Guerra Civil Española

El FC Barcelona trabaja en un proyecto para rendir homenaje a México por el apoyo que el país brindó al club durante la Guerra Civil Española, gracias a la intervención del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.

Así lo anunció Elena Fort, vicepresidenta del área institucional, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). La directiva adelantó que el reconocimiento podría materializarse en una escultura u obra artística ubicada en el Spotify Camp Nou.

“Estamos trabajando con el gobierno mexicano en un homenaje público a México desde este cariño. Queremos hacer una estatua en agradecimiento a que el pueblo mexicano salvó al Barça”, afirmó Fort.

El anuncio se dio a conocer en el marco de la presentación del libro 1937: el Barça en México, del periodista y escritor Frederic Porta, donde también participó la directiva blaugrana.

La presencia del club como invitado de honor en la FIL permitió recuperar un capítulo histórico crucial que Porta relata en su obra: el episodio en el que Cárdenas invitó al FC Barcelona a realizar una gira en México, cuyos beneficios económicos resultaron vitales para la supervivencia de la institución tras el conflicto.

En aquel momento, el club atravesaba una grave crisis financiera, agravada por la guerra. Arrastraba un déficit de 170.000 pesetas, una cifra que ponía en riesgo su continuidad.

La gira, que incluyó diez partidos en México y cuatro más en Estados Unidos, permitió recaudar 15.000 dólares netos, equivalentes a unas 500.000 pesetas, cantidad decisiva para asegurar la subsistencia del equipo, según informó el club en un comunicado.

El vínculo con México dejó una huella profunda. Algunos jugadores incluso decidieron establecerse en el país, como el portero Pepe Iborra, quien se asentó en Puebla y abrió una agencia de turismo.

“Nos gusta decir que el Barça es más que un club porque transmite valores, sentimientos y catalanidad. Estar aquí en México y compartir esta historia es un honor”, concluyó Fort.

