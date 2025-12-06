Inter Miami conquista la MLS con una actuación magistral liderada por Lionel Messi

El Chase Stadium vivió una noche inolvidable al ver al Inter de Miami levantar el título de la temporada 30 de la MLS, tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps. Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores de la historia, siendo el eje del equipo campeón.

El encuentro comenzó con sorpresa: apenas al minuto 8, un desafortunado toque de Édier Ocampo terminó en autogol y puso a Miami en ventaja muy temprano.

Ya en la segunda mitad, Vancouver mantuvo la presión y encontró su recompensa al minuto 60. Una gran acción individual de Ali Ahmed terminó en el fondo de la red y encendió las ilusiones del equipo visitante, que llegaba mejor en ese tramo del partido.

Pero cuando el encuentro parecía inclinarse hacia los Whitecaps, apareció la genialidad de Lionel Messi. Tras recuperar el balón en medio campo, el argentino filtró un pase perfecto para Rodrigo de Paul, quien definió con clase para devolver la ventaja a Miami. El golpe anímico fue evidente.

En los minutos finales, con Vancouver volcado al ataque, Messi volvió a desequilibrar. En tiempo agregado, asistió a Tadeo Allende, quien sentenció el 3-1 al 96’, poniendo cifras definitivas y coronando una noche que también marcó la despedida profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Con el título, Lionel Messi alcanzó el trofeo número 44 de su carrera, ampliando un legado ya monumental. Su actuación, con dos asistencias clave y un impacto total en el funcionamiento del equipo de Javier Mascherano, le valió ser nombrado MVP de la final.

SV