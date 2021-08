La australiana Emma McKeon hizo historia este domingo al convertirse en la primera nadadora en ganar siete medallas en unos Juegos Olímpicos.

Mientras, el estadounidense Caeleb Dressel estableció un récord mundial al triunfar en los 100 metros mariposa masculino obteniendo así su tercera medalla de oro y su quinta en total en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ambos se han convertido en los nadadores más condecorados de Tokyo 2020.

McKeon, de 27 años, regresa a su país con cuatro medallas de oro, dos en los sprints individuales y dos en relevos.

Además de ganar la medalla de los 100 metros estilo libre, la nadadora australiana se hizo con la prueba de los 50 metros este domingo, superando a la sueca Sarah Sjoestroem, quien se llevó la plata, y a la campeona Pernille Blume de Dinamarca, que obtuvo bronce.

Poco después regresó a la piscina para la competición de relevo 4x100m combinado femenino, nadando estilo mariposa y obligando en la etapa final, y con la ayuda de la veterana Cate Campbell, a que Estados Unidos se conformara con la de plata.

Ganó otras tres de bronce en los 100 metros mariposa femenino, en relevo 4x100 combinado mixto y en relevo 4x200 estilo libre femenino.

McKeon: "he trabajado muy duro para lograrlo"

Esta última medalla de oro hace que McKeon se una a Michael Phelps, Mark Spitz y Matt Biondi como los únicos nadadores en ganar siete medallas en una edición de Juegos Olímpicos.

Además, la convierte en la segunda atleta que ha logrado tal hazaña tras el récord establecido por la gimnasta soviética Maria Gorokhovskaya en 1952.

Emma McKeon ayudó a Australia a ganar su mayor número de medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. GETTY IMAGES

Phelps aún mantiene el récord en natación con ocho medallas ganadas en las Olimpiadas de Atenas de 2004 y en Pekín cuatro años después.

"Miro a los atletas que me han precedido y me ha impresionado mucho lo que han hecho y me han inspirado, pero nunca he mirado realmente las estadísticas del recuento de medallas", aseguró McKeon.

"Es un honor porque sé que he trabajado muy duro para lograrlo".

Dressel: "Estoy muy orgulloso de mí mismo"

Por su parte, Dressel, que había llegado a Tokio con la meta de conseguir seis medallas de oro, obtuvo cinco.

La prueba de relevo mixto del sábado, en la que tuvo que conformarse con la de plata, acabó con su sueño.

Pero el estadounidense de 24 años ganó todas las otras competiciones: los 100 y los 50 metros estilo libre y los 100 metros mariposa, y además ayudó a su país a ganar el oro en los 4x100 metros libres y los 4x100 metros combinados.

Su victoria este domingo en los 50 metros fue sellada por un gran margen de 0,48 segundos sobre el francés Florent Manaudou y el brasileño Bruno Fratus, quien obtuvo el bronce.

Caeleb Dressel. GETTY IMAGES

Luego regresó a la acción en el relevo combinado y se adelantó al británico James Guy durante el estilo mariposa para preparar a Zach Apple, quien brilló en la etapa de estilo libre obteniendo la victoria frente a Gran Bretaña e Italia.

"Es fantástico. No cambiaría nada", afirmó Dressel. "Es un momento realmente especial. Estoy muy orgulloso de mí mismo".

"Me daré una palmada en la espalda y luego me iré y competiré de nuevo".

Caeleb Dressel y Emma McKeon han ayudado a sus respectivos países a llevarse un gran número de las medallas repartidas en natación en estos Juegos Olímpicos y se convierten así en dos de las grandes estrellas del evento.

Estados Unidos encabeza la tabla de medallas ganadas en natación con 11 oros y 30 en total.

No obstante, son cinco medallas de oro menos de las que obtuvieron en Río 2016 y Londres 2012.

Mientras tanto, Australia se llevó nueve oros, su mayor número en una Olimpiada.

Ocho de las medallas doradas de Australia se obtuvieron gracias a sus nadadoras.

Además de las ganadas por McKeon, Ariarne Titmus y Kaylee McKeown proporcionaron dos oros individuales cada una.

