La gimnasta mexicana Rut Castillo hizo historia para México al debutar como la primera representante de nuestro país dentro de la gimnasia rítmica, sin embargo se quedó fuera de las finales luego de ubicarse en el puesto número 22 de esta disciplina.

Con un puntaje total de 82.750, la gimnasta nacional irrumpió en Tokio 2020 para marcar un precedente en nuestro deporte, y asimismo dejó grandes anécdotas al participar con una rutina en donde hizo que sonaran las notas de "El Triste", canción popularizada por el reconocido cantante José José.

Luego de su participación, la nacida en Guadalajara reconoció que tuvo algunos problemas al ejecutar sus rutinas, sin embargo espera que su participación pueda inspirar a las próximas generaciones de gimnastas.

¡SERÁ INOLVIDABLE!



La gimnasia rítmica de México vivió un momento histórico en #Tokyo2020. @rutcastillog se convirtió en la primera mexicana en representar al país en esta disciplina

Además fue la única latinoamericana entre las 26 participantes

"Me siento contenta por haber tenido la oportunidad de estar aquí, pero también enojada porque no salieron las cosas como lo esperaba. Tuve problemas con el listón y con las clavas y eso me hizo tener sentimientos encontrados".

"Al final mi participación me dejó con un sabor un poco amargo, porque quería cerrar bien, estoy un poco frustrada, pero agradecida de haber podido cumplir con algo que soñé desde niña. Ojalá muchas más puedan representar a México en unos Olímpicos", dijo en entrevista para el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La clasificación de esta prueba fue acaparada por las representantes del Comité Olímpico Ruso (ROC, por sus siglas en inglés), pues además de que Dina Averina se ubicó en el primer lugar, su hermana gemela Arina Averina hizo lo propio al meterse en el segundo sitio.

