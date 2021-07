Se conocen desde hace años, Guillermo Ochoa jugaba para el Ajaccio y André-Pierre Gignac lo hacía para el Olympique de Marsella. Tiempo después se reencontraron en México, el arquero en América y el francés en los Tigres, siendo emblemas y estrellas ambos en sus respectivos equipos. Ahora el destino los volverá a enfrentar, pero no a nivel de clubes, sino con sus selecciones y en unos Juegos Olímpicos.

El ariete galo no tiene cuentas pendientes con Ochoa, sólo sonríe al preguntársele sobre el duelo individual que tendrá con el cancerbero, pero no olvida el amor y cariño que tiene por nuestro país y por nuestra gente, de ahí que para él, sea un partido especial.

''Me gustaría decir que la primera vez que jugué contra Memo fue en el Marsella y le anoté el mejor gol de mi carrera, volvemos a vernos en México y ahora en Tokio, es un partido especial por el tiempo que llevo en México, mis hijos son mexicanos y será un partido muy especial para mí'', dijo el delantero de los Tigres.

Pero el francés no sólo se refirió a Guillermo Ochoa, sino que sabe que hay futbolistas en el Tricolor que pueden marcar diferencia, tal es el caso de Diego Lainez y demás delanteros, de quienes se refirió como jugadores peligrosos.

''No es solamente sobre Lainez, él comenzó en el campeonato del América, después se fue al Betis que es un futbol diferente, pero lo ha hecho muy bien, pero no es solo él, también Alexis Vega, Sebastián Córdova, Charly Rodríguez, todos ellos serán muy peligrosos'', indicó Gignac, quien señaló que no festejará en caso de anotarle gol a México.

