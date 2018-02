Todo listo para que Monserrat Alarcón defienda el título mosca de la OMB

No hay plazo que no se cumpla y este sábado llegó la fecha esperada para que Monserrat Alarcón defienda su título mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Arely “Ametralladora” Muciño.

El Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael será el escenario donde Alarcón realice su primera defensa ante una “Ametralladora” que busca hacer historia para México, pues de lograr un triunfo, será la primera pugilista nacional en consagrarse como campeona mundial en los cuatro grandes organismos del boxeo (FIB, AMB, CMB y OMB ).

Esta será una dura prueba para la campeona Alarcón, pues ella no es una peleadora constante en la división mosca y es consciente de que el peso será un hándicap que tendrá que sortear si es que pretende retener su cetro mundial.

“Es un doble reto el que tengo en frente al subir dos divisiones para defender este cinturón. Sabemos que llevamos esa desventaja por el peso, soy paja. Después buscaremos un título en nuestra división pero no queremos perder este cinturón en la mesa, vamos a defenderlo y no dudo que podamos hacer de nuevo la misma hazaña”, compartió.

Por otro lado, la “Ametralladora” reconoció que no ha sido fácil llegar hasta este momento, pues a pesar de que está a sólo un triunfo de marcar la historia del pugilismo nacional, afirma que fue largo el trayecto hasta este punto.

“A mí nada me lo han regalado, he trabajado con mucho esfuerzo y hemos dado la cara en el ring. Esta pelea es muy importante ante una gran campeona, no hay confianza pero el trabajo se hizo en el gimnasio. Todo debe salir bien. He sufrido y llorado, pero este próximo sábado espero salir triunfante y con el apoyo de la gente”, finalizó la retadora.

Alarcón Raya, de 23 años de edad, llegará a esta pelea con un récord de 12 triunfos, tres derrotas y 2 empates. Tres de estas victorias llegaron por la vía del cloroformo.

Por su parte, Arely Muciño (28 años de edad) ostenta una marca de 25 triunfos, tres derrotas y dos empates; 10 de estas victorias las consiguió por nocaut.

El dato

esta pelea por el cetro mundial peso mosca del OMB se disputará a 10 rounds en el Parque San Rafael de Guadalajara

Para saber

Yareli “Chololita” Larios formará parte de esta cartelera al enfrentarse a Karla Parra en combate pactado a ocho rounds.

