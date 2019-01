Tijuana logra primer triunfo del torneo ante León

Con el arquero Gibrán Lajud en una buena noche, Xolos de Tijuana sumó su primer triunfo del Torneo Clausura 2019 al vencer 1-0 a Esmeraldas de León, en partido que cerró la fecha tres y disputado en el Nou Camp.

La anotación con la que el cuadro tijuanense terminó con su racha de dos juegos sin conocer el triunfo en este inicio de certamen, fue obra del argentino Gustavo Bou en el minuto 26, en su regreso a las filas caninas.



Con esta victoria en patio ajeno, el once fronterizo suma sus tres primeras unidades y le deja el último lugar de la tabla general a Gallos Blancos de Querétaro, que no ha ganado, lo mismo que el plantel leonés, que se quedó en dos puntos.



La necesidad de ganar obligó a los dos equipos a forzar un planteamiento ofensivo, con la mayor obligación para el local, que, apoyado por sus seguidores, intentó por los costados hacerle daño al visitante.



Xolos mostró un poco de más futbol y atacó tanto por los costados como por el centro, zona, ésta última, por donde le hizo daño a su anfitrión al conseguir ponerse adelante en la pizarra con ayuda de la defensa rival.



En un balón largo desde el cuadro bajo del once fronterizo, Jean Meneses intentó retrasar el balón, pero Gustavo Bou ganó en la carrera a la defensiva rival, bombeó ante la salida del arquero Rodolfo Cota y marcó el 1-0 en el minuto 26.



Herida, "La Fiera" recompuso su estilo de juego y al ser el exigido para ir al frente, lo hizo con todo para conseguir la paridad, pero con la mira un tanto desviada y un Lajud que estuvo certero en sus lances.



La presión esmeralda fue asfixiante para la visita, que como pudo aguantó y destruyó los intentos de su adversario de perforar su meta, por lo que se paró bien y se escalonó para contener los embates, que presagiaban el tanto del empate para la casa.



Sobre el minuto 85, León estuvo a centímetros de conseguir salvar el encuentro, pero el balón se negó a entrar en una serie de remates que el arquero de Tijuana alcanzó a rasguñar y en un segundo remate, el poste se interpuso en la anotación.



Cuando, finalmente, cayó el tanto local en el minuto 88, le fue anulado por una falta de Walter González sobre un defensa, en su remate con la cabeza a centro enviado por derecha, y el jugador y el estadio se quedaron con las ganas de celebrar.



El encuentro terminó con un conato de bronca luego que ni a González ni a Rubens Sambueza les gustó la forma de celebrar el triunfo de Lajud y se fueron con todo a reclamar su actitud, la cosa no pasó a mayores pero dejó un amonestado por bando, reportados por el VAR.



El silbante Luis Enrique Santander amonestó a Rubens Sambueza, por Esmeraldas, así como a Diego González y a Gibrán Lajud, de Xolos.

Alineaciones:

León.- Rodolfo Cota, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Miguel Herrera (Walter González, 70), Luis Montes, José Rodríguez, Ángel Mena (Jorge Díaz, 85), Rubens Sambueza, Jean Meneses y Vinicio Angulo (José Macías, 76). DT Ignacio Ambriz.

Tijuana.- Gibrán Lajud, Luis Fuentes, Julián Velázquez, Diego Braghieri, Omar Mendoza, Diego González, José Rivero, Diego Rodríguez, Fabián Castillo (Juan Carlos Valenzuela, 61), Gustavo Bou (Eryc Castillo, 70) y Miler Bolaños (Joe Corona, 72). DT Óscar Pareja (COL).

LS