Este viernes regresa la actividad en la Liga MX tras la pausa por la Leagues Cup. Con un partido en la agenda, el duelo Tigres vs Puebla, comienzan las acciones de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025. Si estás interesado en seguir el juego en vivo, aquí te compartimos la información importante: a qué hora se juega, por dónde se transmite y cuál es el panorama actual de ambos equipos de cara a este compromiso.

Tigres buscará seguir con su buena racha. Ubicados en la posición 3 de la Tabla General y con el partido pendiente de la J1, los Felinos suman 6 puntos, producto de dos triunfos seguidos, el más reciente frente al actual campeón del futbol mexicano, Toluca.

Los dirigidos por Guido Pizarro, aprovecharon bien la pausa por la Leagues Cup 2025 y vienen con buen ritmo, luego de dos triunfos y una derrota, pero con los ánimos necesarios para sumar tres unidades en el torneo local.

Por su parte, Puebla logró su primera victoria del torneo luego de imponerse por la mínima al Santos Laguna en la fecha 3 y, de momento, se ha alejado de la parte baja de la tabla general.

Con tres unidades, la Franja se sitúa en la posición 14 del Apertura 2025, y llega con las pilas recargadas después del buen papel que desempeñó en la Leagues Cup 2025, ganando dos de sus tres encuentros y superando en resultados a equipos más fuertes como América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este viernes 8 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 Tigres vs Puebla

Fecha y hora: Viernes 8 de agosto, 21:00 horas

Viernes 8 de agosto, 21:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión (canales para ver en vivo): Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J4 del Apertura 2025

OF