No se guarda nada, el capitán del Guadalajara, Víctor Guzmán le responde a los críticos que no creían en el conjunto rojiblanco y que hoy no les queda de otra más que apechugar y ver cómo luchan por conseguir un título más en su historia.

Señaló que de cara a la Final en donde enfrentarán a Tigres, en Chivas se ven como ganadores, no solo en esta serie, sino por lo que han vivido durante todo el certamen, en donde finalizaron en tercer lugar general, en donde pasaron sobre Atlas y América en la Liguilla y en donde han recibido un sinfín de críticas.

“Nosotros nos vemos como ganadores, que a final de cuentas eso es lo que somos y lo que hemos sido en este torneo. La gente habla demasiado, lo vimos al inicio de torneo, nadie confiaba en nosotros, logramos estar dentro de los primeros cuatro lugares, con puro mexicano y a base de esfuerzo, dedicación y mucho compromiso, también hicimos creer a la gente, hemos llenado todos los estados, de local y de visita, entonces esa competencia que tenemos, esa calidad de ser humanos que tenemos, da para que la gente hable bien y mal, pero somos un equipo ganador”, expresó el tonalteca durante el día de medios llevado a cabo en el Monterrey, Nuevo León.

Guzmán recordó que desde que llegó a Chivas procedente de Pachuca, prometió meter al equipo tapatío nuevamente en los primeros planos y hasta el momento, esa promesa ha sido cumplida.

“Es algo que yo lo dije en la Jornada 1 o antes, cuando llegué, que debemos llevar a Chivas a donde merece, tenemos que estar siempre entre los primeros cuatro, regresar al camino de los títulos, ser el máximo ganador, y qué mejor sabor de boca que con puro mexicano”, comentó el capitán rojiblanco.

