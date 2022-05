El reglamento dicta que los equipos de la Liga MX no pueden alinear al mismo tiempo a nueve jugadores no formados en México, y en medio de la euforia por disputar unas semifinales el técnico Miguel Herrera se olvidó de este punto.

Sus Tigres fueron eliminados en la cancha por el Atlas, pero en caso de que hubieran conseguido su pase a la Final, los regios habrían sido sancionados por esta falta al reglamento, misma que el “Piojo” no tuvo problema en reconocer.

“Error mío, completamente desconcentración por estar pensando en los goles. Ya tenía un cambio en la mente y Hugo (Ayala) vino y me dijo que no podía más, que le dolía mucho la espalda de un golpe y no me di cuenta, responsabilidad totalmente mía”, comentó el director técnico de Tigres.

Fue al inicio del segundo tiempo cuando Tigres incurrió en esta falta debido a que Miguel Herrera sacó del campo al defensa Hugo Ayala para mandar al terreno al francés Florian Thauvin, y debido a esto fue que los regios se quedaron con nueve jugadores no formados en nuestro país.

Florian, Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsky, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Carlos González, André-Pierre Gignac y Yeferson Soteldo fueron los nombres con los que Tigres cayó en alineación indebida.