Tigres busca romper la racha de Palermo 

Los líderes generales del Torneo, Tigres, recibirán al enrachado Pachuca, que de la mano de Martín Palermo aún no conocen la derrota en Liga y que vienen de golear a Chivas 3-1, por lo que llegan con la moral en alto, quizá no lo mismo para los de la Sultana del Norte, que pese a ganar de visitante ante Atlas, el desempeño de los felinos no fue el mejor, sobre todo a la defensiva, y fue gracias a un error de la zaga rojinegra que les alcanzó para el triunfo, luego de que André-Pierre Gignac convirtió desde los 11 pasos para llegar así a los 100 goles vistiendo la camisa de Tigres.

El mismo francés fue el tema de la semana para los universitarios, luego de no jugar a media semana en Concachampions y regalar un par de imágenes con vendajes en la rodilla derecha, que presumen que el jugador no se encuentra al 100% para enfrentar a los Tuzos. Aunque Ricardo Ferretti no lo descartó del 11 titular.

Este duelo marcará el despegue de Tigres o lo apretado que se pondrá la lucha por los cuatro primeros puestos en la Liga, buscando los beneficios de jugar como local en la Liguilla, algo que parece estar ya palomeado en la lista de algunos equipos, que no ven mucha competencia del quinto puesto para abajo, sobre todo en calidad de plantilla.