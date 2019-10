Tigres aclara que sólo se pararía un minuto el duelo ante Veracruz

El capitán de Tigres de la UANL, el argentino Guido Pizarro, dio la cara y afirmó que en el inicio del partido ante Veracruz solo se iba a cumplir un minuto sin jugar como se acordó desde un principio.

Detalló que siempre se apoyó a los jarochos, que jugaron bajo protesta ante los adeudos salariales, pero dejó en claro que el plan era no jugar un minuto por lo que después los felinos empezaron a mover el balón y de inmediato metieron dos goles, mientras que Tiburones Rojos seguía en el campo sin moverse.

"La mayoría de los equipos mostraron su apoyo a la espera que lo que Veracruz quería hacer, estuvimos a la espera de que ellos dieran una declaración confirmando que iban hacer. Llegó el partido. Se iba hacer la foto grupal y se iba a parar un minuto y se hizo eso", manifestó Guido Pizarro ante la prensa para deslindar de culpa a los norteños.

Informó que una hora antes del choque, futbolistas de Veracruz solicitaron, como protesta hacia su presidente Fidel Kuri que estaba en el palco del estadio "Luis 'Pirata' Fuente", que no se jugaran tres o cinco minutos, pero Pizarro reiteró que el primer acuerdo fue de un minuto nada más.

"Me dicen que querían parar tres, cinco minutos, yo como capitán no tomó decisión, salimos al estadio, estaban los dos equipos íbamos a parar un minuto como fue estipulado. Les dije no, al minuto vamos a empezar a jugar", aseguró el mediocentro.

Incluso, el futbolista de Tigres enfatizó que ni todos los jugadores de Veracruz sabían del cambio de plan de parar primero un minuto y luego tres, lo que causó confusión y Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac lo aprovecharon para hacer dos goles inmediatos.

"Algunos (jugadores de Veracruz) no estaban enterados de esta situación, esa es responsabilidad del capitán de ellos. Junté a los jugadores les dije si eran conscientes de la medida que iban a tomar de perjudicar a su equipo porque al minuto íbamos a empezar a jugar como habían estipulado ellos", subrayó.

Pizarro abundó que ellos le dijeron que no se iban a presentar a jugar, "es más los elementos jarochos mencionaron si nos meten gol que nos metan gol".

Pero eso sí Pizarro no quiere que Tigres sea visto como el villano, "que nos responsabilicen a nosotros en una protesta de ellos me parece equivocado, si quieren hacer reclamo a su presidente no es culpa nuestra y ellos mismo dijeron que las medidas eran esa la foto grupal y parar un minuto, a la hora del partido nos dicen que cinco minutos".

"Que nos hagan responsables a nosotros no nos corresponde, vinimos hacer lo nuestro. Nosotros fuimos claros, me hago responsable de mi equipo", acotó el capitán de Tigres.

