Tigres se “burla” de protesta del Veracruz

En protesta por no recibir sus salarios, los jugadores del Veracruz hicieron un paro durante el partido ante Tigres, que les ganó 3-1, en la decimocuarta fecha del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.

El equipo de Veracruz estuvo casi cinco minutos sin jugar o disputar el balón y eso le costó sufrir dos goles.

Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, los Tiburones Rojos de Veracruz pasaron la pelota hasta su portero Sebastián Jurado que lo controló y no lo jugó, incluso se arrodilló en el área.

Los otros titulares se quedaron inmóviles en la cancha mientras los suplentes estaban de pie fuera del área técnica.

Desconcertada, la afición veracruzana comenzó a silbar.

Los Tigres estaban avisados de que esa forma de protesta duraría tres minutos, pero pedían que el rival jugara la pelota por orden de su entrenador Ricardo Ferretti.

Tras unos segundos, el guardameta Jurado lanzó el balón al frente sin que sus compañeros compitieran por él, lo que aprovecharon Luis Rodríguez y André-Pierre Gignac para anotar goles a los minutos 2 y 4, respectivamente.

Ello generó molestia entre algunos elementos del cuadro escualo, quienes argumentaban que el acuerdo de palabra con el equipo regio era el de no recibir goles mientras hacían su protesta por espacio de tres minutos, aunque en declaraciones posteriores, el argentino Guido Rodríguez, jugador del equipo regio, señaló que sólo se acordó un minuto de inactividad.

Eduardo Vargas marcó el tercero para la visita al 8’, mientras que Kazim Richards descontó por los locales al 90’.

Fidel Kuri, molesto con sus jugadores

Anoche, en declaraciones en vivo con la cadena ESPN, Fidel Kuri, dueño del Veracruz, se mostró molesto y apenado por la protesta de sus jugadores.

“Quisieron mandar un mensaje, que para mi no era (...) están en todo su derecho, pero fuimos la burla a nivel nacional (...) los jugadores no se debieron de haber presentado, no debieron de haber venido a hacer el ridículo y una vez que sea lo que tenga que ser”.

En sus declaraciones, Kuri Grajales aceptó su responsabilidad en torno a los adeudos con el equipo, que corresponden a los meses de agosto y septiembre y que a partir de la próxima semana estaría cubriendo algunos pagos.

“Se esperaba esta derrota, no así tan vergonzosa, pero yo creo que estos muchachos se equivocaron, no con un servidor, porque si creen que a mi me hacen el daño, definitivamente no; lo que me preocupa es la afición”, dijo Kuri, quien añadió que los problemas de los Tiburones no son del último año, sino desde hace 14 años.

Veracruz acumula 40 juegos consecutivos de Liga sin conocer la victoria.

Alineaciones

Veracruz.- Sebastián Jurado, Lampros Kontogiannis, Leobardo López, Carlos Salcido (Luis Galicia, 51), Luis Lozoya, Sebastián Rodríguez, Abraham González, Gabriel Peñalba, Bryan Carrasco (Jesús Henestrosa, 71), Daniel Villalva y Diego Chávez (Colin Kazim-Richards, 46).

DT. Enrique López Zarza.

Tigres.- Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Juan Sánchez, Jorge Torres Nilo, Jesús Dueñas, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Lucas Zelarayán (Javier Aquino, 46), Eduardo Vargas (Luis Quiñones, 46) y André-Pierre Gignac (Enner Valencia, 85).

DT. Ricardo Ferretti (BRA).

Con información de AFP