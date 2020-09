''Tiba'' Sepúlveda reconoce bajones futbolísticos

Desde que debutó ante el Cruz Azul, Gilberto Sepúlveda ha dado buena impresión, se convirtió en un defensa seguro, ahora se encuentra en un proceso de consolidación y admite que está preparado para la crítica, porque Chivas es mediático. Ante los Tigres, es un buen momento de demostrar que ha mejorado mucho en todos los niveles y la calidad del rival, se presta para probarlo.

Entiende que cuando se hacen las cosas mal, la afición, medios y todo mundo se abalanzan con comentarios sobre su actuar, pero lo único que le queda es revertir esas críticas reconociendo errores para mejorar y jugando mucho mejor.

"Estoy en ese proceso en el que de repente empiezan a ver (bajones de nivel), pues como toda la vida no, no siempre voy a hacer las cosas bien, de repente salen detalles y me ha pasado. Soy ser humano pero creo que es en este momento en el que yo tengo que aprender y lo más rápido posible, entonces es un momento y una etapa en la que tengo que tener mucho cuidado y estar muy atento en cada detalle de mi carrera".

Se siente con la calidad futbolística para destacar en la Liga MX, ser de los mejores, lo cual se logrará solamente con actuaciones excelentes, trabajando duro y siendo siempre bien disciplinado porque el rectángulo verde todo cobra.

"Mientras esperas el momento y la oportunidad, yo creo que en ese lapso de tiempo tienes que trabajar muy fuerte, muy duro y siempre creer en que te va a llegar porque es así la realidad, a mí así me pasó, la oportunidad me llegó en un momento inesperado pero creo que estaba listo y es el consejo que yo les pueda, gracias que voy bien la verdad, voy muy bien pero creo que puedo dar mucho más, yo estoy consciente y creo en mi capacidad y lo he hecho bien, no lo he hecho mal".

Creer siempre en él, es lo que tiene a Sepúlveda en la titularidad del equipo, sabe que hay mucha competencia pero no baja los brazos y advierte que viene la mejor versión futbolística de él.

"Son muy importantes tanto como dentro de la cancha y fuera de la cancha, entonces creo que eso lo tengo claro y a trabajar, eso es lo que a mí me ha dado trabajar y creer en mi capacidad obviamente. Estoy en un equipo muy grande, equipo muy grande siempre te va a exigir y a pedir el mejor nivel de ti, entonces creo que eso lo tengo muy claro y estoy dispuesto para trabajar".

De "balonero" a titular en Chivas

"Tiba" ya vivió el ser campeón con Chivas, pero estuvo de balonero ese día que el equipo se coronó y ahora lo único que quiere es regresar a lo mismo, para ahora sí vivirlo como jugador.

"Desde pequeño me ha dado la fortuna de vivir un campeonato de Chivas pero de balonero, la verdad, tenía una sensación en ese momento que ni yo la pudiera platicar siendo balonero, ahora yo creo que de jugador me toca dejar el arma como en aquel campeonato lo dejaron muchos compañeros y compañeras que tengo ahorita".

Su entrega dentro y fuera del campo será al cien por ciento, jamás escatimará en cuidados, porque aseguró que Chivas le ha dado todo en la vida, valores, educación, techo por muchos años y corresponder con triunfos, es lo que desea siempre.

"De mi parte daré todo dentro y fuera de la cancha, tengo que ser consciente de lo que está bien y lo que está mal, por cuál camino tengo que ir. La verdad es lo mínimo que le puedo dar, campeonatos, mi entrega porque se lo merece, me han dado aquí desde chico todo, me han dado educación, me han enseñado buenos valores, me han llevado por el buen camino. Primero que nada priorizando el ser un gran ser humano, tener valores y principios y después creo que entra lo futbolístico y ahí, es donde tengo que yo entregarle todo de mi parte".

