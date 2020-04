Thierry Henry confía que "Chicharito" triunfará en la MLS

Tras su llegada a la MLS, Javier Hernández ha sido colocado en el ojo del huracán al llegar como la gran figura de Los Ángeles Galaxy y tomar el lugar de Zlatan Ibrahimovic, y varias personas dudan que pueda cumplir las expectativas.

No así Thierry Henry, quien considera que lo único que le falta al "Chicharito" para brillar en los Estados Unidos es adaptarse-

"Creo que Chicharito no necesita ningún consejo para manejar la presión. Es un chico que ha jugado en los mejores equipos del mundo, sólo debe adaptarse a la liga. Es un gran jugador", explicó el actual entrenador de Impact de Montreal en videoconferencia de prensa.

Pese a que sólo pudieron disputarse dos jornadas de la temporada 2020 de MLS antes de su suspensión por la pandemia de COVID-19, las críticas hacia Hernández Balcázar no se hicieron esperar, ya que no pudo estrenarse como goleador y su rendimiento no fue el esperado por la afición, situación que Henry concibe con cierta "normalidad".

"Muchas personas piensan que la MLS es una liga fácil, pero no lo es. Es una competencia muy física, los viajes son demandantes y adaptarse a jugar con cambios de clima te lleva a entender todo el entorno. Hernández tiene toda la experiencia", añadió.

Se dijo congratulado por las contrataciones que en años recientes han realizado diversas escuadras de la MLS con jugadores mexicanos y extranjeros provenientes de la Liga MX, pues de esta manera el futbol estadunidense ya no es visto como una competencia "para el retiro".

Además del "Chicharito", referentes el balompié mexicano como Alan Pulido y Oswaldo Alanís llegaron esta campaña a la MLS para unirse a sus compatriotas, ya considerados ídolos, Jonathan dos Santos y Carlos Vela, a quien Henry no dudó en elogiar.

"Estoy muy contento de ver jugadores tan jóvenes de Argentina o Liga MX que vienen a la MLS, algo que no pasaba antes. El mejor ejemplo es Carlos Vela, que pudo regresar a Europa, pero ahora en la MLS los clubes son capaces de saber manejar los contratos y futuro de los jugadores. Eso es una gran señal de su crecimiento como liga, una que no tiene límites", sentenció.

AJ