“Chicharito” Hernández lamenta no despedir a su abuelo

Un día después de su fallecimiento, Javier Hernández, jugador del Galaxy de Los Ángeles recordó a su abuelo, el ex jugador del Guadalajara, de la Selección mexicana y un referente del futbol mexicano, Tomás Balcázar.

El futbolista tapatío realizó una transmisión en vivo mediante una de sus redes sociales, en donde, entre lágrimas recordó algunas frases, anécdotas y formas en que le hablaba.

El “Chicharito” señaló que no podrá asistir a acompañar a su familia en la Perla Tapatía a pesar de que buscó hacerlo en cuanto se enteró de la lamentable noticia, sin embargo al estar cerradas las fronteras entre México y Estados Unidos por el COVID-19, no lo pudo hacer, algo que lo dejó con impotencia.

“Tuve pocos momentos en donde me agradeció mi abuelito que haya querido seguir sus pasos de ser futbolista y de haberme empujado muchísimo en mi carrera, llegar a donde llegué, a lugar inimaginables, me agradeció mucho, me dijo ‘hijo, muchísimas gracias, no sabes cómo me reflejo en ti’, es una persona que amo mucho, siendo tan feliz, como lo fui yo con él”, dijo el futbolista mexicano desde Los Ángeles.

“Ahora es mi ángel, siempre será mi angelito. Siempre me amó muchísimo, por eso de corazón tengo muchísimos recuerdos, no tengo ningún remordimiento, nos hablamos muy chido, lo disfruté muchísimo, me hablaba fuerte, tenía muchísimas frases, momentos, anécdotas, experiencias, fui muy dichoso y estoy agradecido por haber recibido muchos consejos de él, pero es muy triste, no es fácil, no es agradable, pero son en estos momentos en donde sientes el amor profundo, porque decides amarlo, sé que nunca se irá y que estará conmigo”, continuó en el video desde su cuenta oficial de Instagram.

Javier Hernández Balcázar, al igual que su abuelo, le anotó a Francia en una Copa del Mundo. Don Tomás lo hizo en el Mundial de Suiza 1954, mientras que el “Chicharito” en Sudáfrica 2010, una de tantas coincidencias entre las carreras de abuelo y niego que hoy son parte de la historia en el futbol mexicano.

