''Tata'' Martino buscará tener un equipo más estable en 2020

El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, dejó en claro que para 2020 buscará tener un plantel más estable, sin dejar abierta las puertas para la llegada de jugadores que no ha considerado en su primer año de gestión.

"Espero tener un plantel más estable y con menos pruebas, no digo que no haya salidas y entradas en el plantel, pero serán menores, no cambios tan profundos como los que hubo en estos últimos tres meses, serán planteles más repetitivos", dijo.

Manifestó que pese a que ha dicho que la prioridad en 2020 será apoyar a la Sub-23 que buscará su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, no dudará en tomar a algún jugador como Carlos Rodríguez o Roberto Alvarado para el Tri mayor.

Respecto al balance que hace de su primer año al frente del Tri, el "Tata" indicó que es bueno ya que se ganó la Copa Oro, el torneo oficial que disputó.

"El año en resultados ha sido bueno, no puedo decir otra cosa, pero me satisface el tener resultados con una idea de juego plasmada, así que el único torneo oficial que nos tocó jugar y partimos como favoritos hemos estado a la altura y lo hemos ganado", apuntó.

Destacó que le gustaría jugar más partidos ante rivales de renombre para así saber si la derrota de septiembre ante Argentina sólo fue una mala noche o una condición del Tri.

"Si hubiéramos agregado algunos más de primer nivel para saber si lo de Argentina es una realidad que debemos vivir y mejorar o si fue un partido puntual con errores puntuales, pero no sabemos, sí hemos tenido a Chile, Paraguay a Ecuador y los hemos resuelto bien, pero para ampliar la calificación debimos tener un abanico de rivales más amplio", estableció.

Respecto al apretado triunfo que lograron sobre Bermudas en la última fecha del Grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf, explicó que "no lo quiero poner como excusa, pero sí quiero hacer referencia, no olvidemos que hemos jugado con Luis Romo debutando, ha jugado Córdova, (Erick) Aguirre y Macías".

"Digamos que, salvando las diferencias lógicas que hay entre México y Bermudas, ellos jugaron con su equipo A y México mezcló chicos Sub-23 que me interesaba ver", agregó.

