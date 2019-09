Tapatíos responden en la taquilla

Tigres y Monterrey son los líderes de la taquilla en México en el Torneo Apertura 2019, pero Chivas y Atlas ya les pisan los talones.

Los equipos tapatíos han repuntado en el apoyo de aficionados que pagan un boleto y ya son los terceros y cuartos en la Liga en entradas en casa, pese a no tener los resultados esperados en el arranque liguero. Chivas es 12 de la tabla con 11 puntos, mientras que Atlas va décimo, con 13 unidades.

Con Tigres la directiva mantiene un proyecto estable, con fuerte inversión en grandes figuras, y el catedrático de Mercadotecnia Deportiva, de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac, Francisco San José Cabestany, cree que mientras la nómina siga así de alta, los resultados en taquilla seguirán llegando.

"Van al estadio por ver si este experimento con Tomás Boy termina o no por dar resultados. La afición se rige por resultados”. Francisco San José Cabestany, Universidad Anáhuac

“No hay sorpresa con Tigres, Ricardo Ferretti tiene mucho tiempo, plantel armado a placer, gente de renombre. No ha arrancado futbolísticamente como se debe, pero el número de asistentes es importante porque son planteles competitivos, así que la afición hace su papel en el estadio apoyando. Compran la mayoría de abonos porque es rentable ir al estadio. Las contrataciones les dan seguridad de buena inversión en espectáculo”, comentó el experto, quien ve al Monterrey en este mismo estatus.

Por los tapatíos, y después de los Rayados, otro equipo con gran presupuesto, es Chivas el que ocupa la tercera posición de entradas en este torneo, debido al nacionalismo que representa y, sobre todo, por una nueva ilusión de la mano de Amaury Vergara; pero a voz del experto, en cuanto el Guadalajara comience a ir a la baja en resultados, la afición desaparecerá poco a poco, algo que también asegura sucede con el América.

“En Chivas las cosas pasan por otros factores, trajeron refuerzos, para algunos bien para otros no, pero pasa más por el corazón, el deseo de ver a un equipo grande en convocatoria, nacionalista, peleando para salir de la mala racha de cuatro torneos sin ser protagonista, pero aquí está el fenómeno, porque depende la asistencia de los resultados. Si el equipo gana, van al estadio; si pierde, comienzan a alejarse en señal de reclamo”.

En la Fecha 8 los Zorros recibieron al América, partido que llevó 40 mil 700 asistentes al Estadio Jalisco. IMAGO7

A los que raramente abandonan, pese a los resultados, son a los Zorros, que están cuartos en la lista de mejor promedio de taquilla y eso, pese a que los rojinegros tuvieron un gran bajón en la venta de boletos de la Jornada 8, cuando recibieron a Tigres en partido de media semana por Fecha FIFA.

“La afición del Atlas es pasional, por eso le llaman La Fiel. No se rigen tanto de resultados, es un equipo más regional que vaya o no bien, por lo regular entregan todo, aunque todo esté perdido. Con Atlas pueden pasar las jornadas, si no hay resultados, ahí están siempre, a diferencia de otros equipos”.

América, como quinto en la tabla, mantiene buenos ingresos por taquilla por las figuras que repatriaron, entre ellas a Ochoa y Dos Santos.

“Con América la explicación es que trajeron golpes mediáticos como Giovanni dos Santos, Guillermo Ochoa traen un proyecto con un mismo técnico. Compiten ya con plantillas como Tigres y Monterrey, eso genera ilusión, ánimo de ver a los suyos peleando y demostrando su poder”.

Tigres-América, la mejor entrada

La asistencia más alta que tiene registrada la Liga MX es en el partido Tigres-América de la Fecha 6, con 41 mil 589 aficionados. La más baja fue el cotejo de la Fecha 7, entre Veracruz y Gallos, con 7 mil 322 personas.