Tampoco generamos grandes jugadas de gol: Rodolfo Cota

El Guadalajara está en capilla. La derrota ante el Seattle Sounders 1-0 en la Concachampions, es un resultado que al ser la mínima diferencia, hace pensar a los rojiblancos que le darán vuelta a la eliminatoria para avanzar a las semifinales, pero si para la vuelta el equipo se comporta de la misma manera a la ofensiva que el pasado miércoles, será más que imposible lograrlo.

El héroe del Rebaño en la ida ante el Seattle, Rodolfo Cota, admitió que su equipo tuvo buen accionar hasta cierto punto, porque ante el arco rival se sigue careciendo de contundencia y tampoco se generó como en otras ocasiones.

''Estoy tranquilo porque el equipo no jugó ante un rival fácil, juega bien al futbol, dinámico cuando tenía el balón, con jugadores rápidos. Deja tranquilo el funcionamiento del equipo, si nos deja por ahí el no llevar el buen resultado que buscamos. Tampoco es de que generamos las grandes jugadas de gol como para llevarnos esa ventaja''.

El cancerbero rojiblanco mencionó que no tienen otra opción más que seguir apostando al mismo estilo de juego que les dio el título, porque ve difícil que el técnico Matías Almeyda a estas alturas del torneo, se atreva a cambiar algo de su filosofía.

''Tenemos que seguir con lo mismo, a menos que Matías quiera cambiar la idea, su esencia que la verdad no creo, se va a morir con su estilo, con lo que siempre nos pide y al igual nos vamos a matar por tratar; tenemos que revertir esto y más allá de todos estos resultados, se tiene que revertir porque trabajamos para sacar buenos resultados''.

A Chivas no le salieron muchas cosas, por ejemplo, en la mayoría de los partidos han sido los que ponen el ritmo futbolístico, tienen la posesión de balón y dominan la mayoría del tiempo, lo cual ahora ante el Seattle no se dio y por momentos, fueron dominados en muchos aspectos.

''Buscamos el partido, llevar un buen resultado a casa, por lo menos en lo personal no recibir gol y no fue así, tenemos resultado en contra. Lo podemos revertir, no es imposible, es un gol y tenemos juego para darle vuelta en casa a esto''.

