Tamara Vega, por otro podio centroamericano

La Selección Nacional de pentatlón moderno viajó ayer a Cali, Colombia, subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en donde se llevarán a cabo las competencias de la disciplina, del 20 al 23 de julio.

“Son mis segundos Juegos Centroamericanos y estoy muy emocionada por asistir”, compartió la pentatleta olímpica Tamara Vega Arroyos, quien en Veracruz 2014 se adjudicó dos medallas de plata.

“Este ciclo olímpico es donde me encuentro con mayor madurez, entonces estos Juegos Centroamericanos son el primer escalón para muchas cosas buenas”, destacó la chihuahuense, quien se preparó para la justa regional en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

La competencia individual femenil abrirá el programa el viernes 20 de julio, con la presencia de las mexicanas Tamara Vega, Mariana Arceo y Mayan Oliver, quienes tienen buenas posibilidades de subir al podio.

“Definitivamente, las tres somos las que estaremos en la pelea por el podio, estoy segura, por supuesto que quiero ganar, pero si el podio se reparte en las mexicanas, seré feliz”, reconoció la campeona mundial juvenil de 2011.

Vega consideró que, además de sus coequiperas, sus principales rivales a vencer serán las representantes de Cuba y Guatemala.

“Actualmente me siento muy bien en las cinco disciplinas, he trabajado muy fuerte, mi entrenador Sergio Escalante se enfocó mucho en mí, en mi técnica, en mi preparación y yo me siento excelente en natación, esgrima, la equitación y el tiro-carrera”, resaltó Tamara.

La medallista de oro en relevo mixto de la Copa Mundial de Pentatlón 2015, competirá en Colombia con una motivación extra, luego de participar en el abanderamiento de la delegación mexicana como una de las atletas destacadas.

“Estoy muy contenta, para mí es un orgullo que me consideren como una de las mejores deportistas para el país, es muy bonito y es algo que me motiva para echarle muchas ganas”, concluyó.

Por otro lado, el equipo nacional varonil, integrado por Manuel Padilla Lazcano, Duilio Jared Carrillo y Juan Abraham Pérez, vera acción a partir del 21 de julio, en las instalaciones del Club Campestre de la ciudad de Cali.