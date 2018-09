Tablero informagol

Podio

1.- ¿Candil de la calle...?

La primera buena noticia es que por fin este espacio fue liberado por el Cruz Azul, que no se soltaba de la punta -y de hecho no se ha soltado-, pero ya perdió en el campeonato y obtiene su primera nota negativa en el torneo. La segunda buena nueva es que Guadalajara se llevó con honores la opción de ocupar, al menos esta semana, este sitio, luego de ganarle con autoridad a Monterrey en su nuevo estadio. Tras vencer a tres equipos de la zona baja de la tabla, un triunfo así valida las ilusiones del Rebaño, sin olvidar, que los rojiblancos no pesan en casa... ¿a vedá?

2.- Chilango power 2.0

Por segunda vez en el torneo, los equipos de la capital ocupan los tres primeros lugares del Apertura 2018, con todo y que el Cruz Azul perdió en esta jornada. Pumas tiene un par de victorias consecutivas, que sumado a su guardadito de inicio del torneo, le dan el privilegio del subliderato, empatados con América, que pese a que no termina de explotar su gran arsenal no deja de aparecer entre los primeros cinco del certamen. Como lo dijimos hace una semanas, aguas con estas escuadras...

3.- Honor al campeón

Y si este espacio reconoce a los equipos de la Ciudad de México, no se puede dejar de lado al campeón, que tampoco suelta las zonas altas del certamen. Lo que vivió el equipo lagunero al inicio del torneo no es fácil de resolver, desde el cisma que trajo como consecuencia la salida del cuerpo técnico del campeonato, haste el nombramiento de Salvador Reyes como timonel. Hoy, ¿alguien se acuerda de los problemas de inicio de torneo?

Hoy, este H. Tribunal no va a tronar más cuetes de los ya publicados líneas arriba (con esos es suficiente), ni tampoco se ensañará con la campaña rojinegra, que vaya que da para el análisis y el escarnio, pero ahorita no joven.

A propósito de la primera derrota del torneo para Cruz Azul, aún y cuando 20 puntos de colchón parecen más que suficientes para lamerse las heridas, más de un mal pensado se relame los bigotes intuyendo algo que le suele pasar a La Máquina con cierta frecuencia, que no es otra cosa más que la estepitosa caída luego de un gran arranque.

Vendrá para Pedro Caixinha el trabajo más importante de la temporada, que es detectar si en su plantilla se asoman los fantasmas del pasado o su equipo es lo suficientemente maduro para entender una primera derrota en Fecha 9 como algo que iba a ocurrir tarde o temprano.

Ahora, mucho, mucho, mucho problema no parece haber... el próximo sábado el Cruz Azul recibe nada más y nada menos que al Atlas.

El rincón de la vergüenza

1.- Se aferran

No es que en este espacio se quiera hacer leña del árbol caído, pero así como señalamos que el Cruz Azul se aferraba a mantenerse en lo alto de nuestro medallero, el Atlas hace todo lo posible semana a semana para quedarse en lo alto de este rincón. El último episodio, ante Tijuana, fue patético: un equipo que ya no sabe a qué jugar, que perdió ante el peor visitante, y donde al final su técnico sale a pedir paciencia en la conferencia de prensa. Pobres rojinegros.

2.- Comparsas

El Atlas no está solo en la zona de las vergüenzas de este espacio y del torneo. Se mantienen a su lado, sin dar visos de querer despegarse, el Veracruz, pero sobre todo Lobos BUAP. Los dos equipos apenas tienen el mérito de no ser los peores del certamen poque existe el Atlas, pero tambien navegan sin rumbo en el torneo. Los escualos, dando noticia como acostumbran, por sus problemas internos. Lobos, con su endeble escuadra a la que no le alcanza para competir.

3.- Inexplicable

Con los mismos jugadores con los que encontró la fiereza para ser un protagonista del torneo anterior, Leones Negros y Jorge Dávalos no encuentran la fórmula para repetir el éxito del certamen anterior. Un cambio tan drástico en un lapso tan corto sólo tiene explicaciones no futboleras y que ronda eso que llaman extra cancha. Cuando ya se fue medio torneo, es menester del técnico, y más de uno con el bagaje de Jorge Dávalos, encontrar qué está pasando en su equipo y solucionarlos a la brevedad.

La figura

Julio César Furch

El emperador ha vuelto por sus fueros. Bautizado así en Veracruz por su fama de letal en el área, el argentino hizo un doblete en la victoria del Santos ante el León, con lo cual está a la caza del líder de goleo del campeonato, el francés André Gignac. Julio en general es un atacante que no tiene rachas prolongadas sin marcar, además de no ser sólo un hombre de área, sino un jugador con gran visión que suele habilitar a los compañeros que llegan de atrás. Si el argentino agarra una racha, Santos se mantendrá en la parte alta.



El villano

No tiene la culpa el indio...

Tras una paciencia que difícilmente le tienen a un técnico mexicano, Jesús Martínez Jr. decidió darle las gracias a Gustavo Díaz como técnico de los Esmeraldas. El charrúa no tenía un sólo mérito en su carrera por Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, e incluso el Ascenso MX para llegar a una escuadra que en 2014 fue bicampeona en México. De esas situaciones que sólo pasan en el Mundo Pachuca, a donde pertenecen los verdes.