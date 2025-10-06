El novato de Toronto, Trey Yesavage, estableció un récord de Postemporada de la franquicia al ponchar a 11 bateadores en cinco entradas y un tercio sin hits, ayudando a los Azulejos a vencer 13-7 a los Yankees de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Toronto lideraba 12-0 cuando salió Yesavage gracias a cuatro jonrones, incluido un grand slam de Vladimir Guerrero Jr.

Yesavage fue seleccionado por Toronto en la posición número 20 el año pasado en el Draft amateur. El derecho de 22 años ascendió a través de cuatro niveles de Ligas Menores esta temporada antes de unirse a los Azulejos y lograr un récord de 1-0 en tres aperturas en septiembre.

Ocho de los 11 ponches de Yesavage en el juego de ayer fueron con su splitter. Los otros tres fueron con rectas que alcanzaron las 96 millas por hora.

AP

Seattle iguala serie ante Detroit

El dominicano Julio Rodríguez conectó un doble productor que rompió el empate en la octava entrada y los Marineros de Seattle vencieron 3-2 a los Tigres de Detroit en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Americana ayer por la noche para emparejar el cruce a un triunfo por bando.

CT