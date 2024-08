Sven-Goran Eriksson envía una emotiva despedida

En los últimos meses el estado de salud de Sven-Goran Eriksson, extécnico de la Selección Mexicana, ha conmovido en redes sociales.

El sueco fue diagnosticado con cáncer de páncreas y el médico señaló que en el mejor de los casos sólo tendría un año de vida.

Las redes sociales volvieron a convertir en tendencia a Sven-Goran porque compartió un emotivo mensaje al diario The Mirror.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo; decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira, a veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”, compartió.

Eriksson confesó que no piensa en qué momento llegara su adiós, aunque reconoce que le gustaría descansar en su natal Sunne.

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así, puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro, ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad”, expresó.

“No te arrepientas, sonríe. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público, ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida. Y vívela. Adiós”, indicó su reflexión publicada en el diario británico.

El estratega tiene una idea sobre cómo le gustaría que fuera recordado.

“Con suerte, al final la gente dirá, sí, era un buen hombre, pero no todos dirán eso. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía”, remarcó.