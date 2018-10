''Sumando goles'', labor altruista que va de la mano con el deporte

''Sumando Goles'', una asociación sin fines de lucro, tuvo su primer evento este sábado en las canchas de Falcon Sky Football. La idea nació buscando que niños y niñas sean ayudados para que tengan un mejor desarrollo, una infancia en la cual vayan desarrollando habilidades, y en espera de ser guías para que estos elijan el buen camino.

Al evento acudieron jugadores del equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quienes tuvieron una sesión de preguntas y respuestas. Fue Jorge Mora el elemento que más interactuó respondiendo los cuestionamientos de los pequeños donde el mayor tiene 16 años.

El staff organizador quedó muy contento con la participación, así lo precisó Joseph, y señaló que todos colaboraron para que los niños pasaran un día extraordinario. Ahí, tuvieron un mini torneo en el que también participaron los elementos del club universitario, se divirtieron en la Human Crane, cantaron, comieron y la experiencia fue inolvidable, así lo refirió, al tiempo que explicó lo que se busca con el evento.

''La misión más importante es cambiar el mundo a través del deporte. Tienen a 100 niños de diferentes casa hogar, a quienes les inculcan como primera misión el deporte para desarrollarse, alejarlos de los malos caminos, así como la estimulación para el estudio y el arte. Con esto buscamos que no caigan en distracciones peligrosas que hay en la sociedad, que no se vayan por otro camino que no sea el de ser buenas personas''.

Las canchas de futbol rápido donde también estuvieron haciendo algunas dinámicas físicas y otros juegos son de primer nivel y los rostros de felicidad de todos los niños eran notorios: lo disfrutaron al máximo.

''Falcon es un mediador, no hay fines de lucro y no tocamos dinero. Se va directo todo a las asociaciones. Contactamos primero a Infal que es cien piedritas, luego nacidos para triunfar y así hemos venido creciendo en todos los aspectos. Clap, fundación de puras niñas, que en su mayoría son de colonias marginadas que no tienen posibilidad de desarrollarse por el peligro que hay en sus zonas. Cuidan a las niñas, les dan de diferentes disciplinas, por ejemplo hoy la niña que cantó y en eso se enfocan porque hay mucho peligro en esas colonias''.

Jorge Mora de Leones, estuvo colaborando en todo momento, dando un poco de alegría a niños necesitados de ayuda y esto le conmovió al ''Gordo'', quien durante la clínica con los pequeños, se tiempo a bromear con ellos.

''Es un gusto estar aquí, yo crecí con ilusiones como muchos de ustedes las tienen, así que tengan buenas calificaciones, estudien y gracias por invitarnos a pasar un rato con ustedes'', señaló el jugador ante la mirada de los pequeños, quienes tuvieron la oportunidad de echar la ''cascarita'' con él.

OF