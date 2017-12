Sufrimos demasiado: André-Pierre Gignac

El delantero francés André-Pierre Gignac, de los Tigres UANL, dijo ayer que su equipo sufrió demasiado, pero mereció ganar el título del Torneo Apertura 2017.

Tigres ganó como visitante por 1-2 el partido de vuelta (3-2 en el global) para hacerse con su sexto título en su historia, tercero en años consecutivos tras los del Apertura 2015 y Apertura 2016.

“Sufrimos demasiado, pero nunca dejamos de correr, de dar todo; jugamos con corazón y con garra y al final ganamos”, dijo Gignac a los medios tras el partido.

El ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, abraza a Ricardo Ferretti, quien sumó su cuarto campeonato con los felinos. MEXSPORT

El francés señaló que Monterrey “jugó muy bien” pero en Tigres, a pesar de recibir un gol en el minuto 2, “impusimos nuestro estilo de juego y merecemos el título”.

“Sufrimos demasiado, pero nunca dejamos de correr, de dar todo; jugamos con corazón y con garra y al final ganamos”.

Por su parte, el argentino Nahuel Guzmán, aseguró que su equipo mostró mejor futbol en la Final ante su rival de plaza y por eso fueron superiores en el terreno de juego.

“Desde que llegas al equipo te dicen que estos partidos son especiales, en los que se tiene que dejar la piel y el alma”, dijo Guzmán tras el partido para explicar la rivalidad entre ambos equipos que le dan forma al “Clásico Regio”.

“Tanto hoy (ayer) como el jueves le agregamos buen futbol y fuimos superiores futbolísticamente”, apuntó el argentino.

Los felinos registraron sus títulos en las temporadas 1977-78, 1981-82 y en los torneos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.

“La Chilindrina”, el rey de la noche felina

No tuvo minuto alguno en la serie Final, pero Damián Álvarez fue el personaje de la noche en la celebración de los Tigres.

“No puedo pedir más nada, no sé qué siga, el día más feliz de mi carrera es hoy, suficiente con lo que me han regalado mis compañeros. Soy el más afortunado, el más bendecido… en un escenario único, con todo lo que representa haber ganado en esta cancha un campeonato, esto no se va a olvidar nunca”, aseguró.