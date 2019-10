Sueña con anotar en el Clásico Tapatío

Debutó como profesional en la Liga MX Femenil en el Apertura 2018 y de inmediato se ha identificado con los colores rojinegros. Aficionada al Atlas desde niña, ahora Adriana Iturbide defiende la playera que tanto ama. Desde su torneo de debut y hasta este momento, “Boyi” suma 18 goles en la Liga, sin embargo ninguno de ellos ha sido ante el odiado rival, el Guadalajara.

Este sábado, Atlas recibirá a Chivas en la cancha Alfredo “Pistache” Torres del club de Colomos en una edición más del Clásico Tapatío Femenil, en el que la delantera tapatía de 26 años anhela anotarle al Rebaño por primera ocasión en su carrera.

“A mí me gusta anotar en cada uno de los partidos, claro que en este tipo de partidos es mucho más importante y principalmente en este partido, porque además de que es Chivas, nos vendría muy bien porque sería despegarnos un poco más de esos equipos que vienen presionando y serviría para pisar fuerte en la tabla para la clasificación”, dijo la delantera rojinegra.

Este Clásico Tapatío no podía ser más parejo, por eso no existe un equipo favorito para ganar, aunque Atlas podría tener ventaja por jugar en casa y con su gente. Ante esto, Iturbide dijo que en este tipo de partidos no existe esa etiqueta de favorito.

“Así como favoritas, como tal, me parece que los dos equipos tienen sus favoritos. Creo que realmente en cuestión de ganar Clásicos, ellas nos ganaron al principio en los dos torneos, ahora nos ha tocado a nosotros y ahora será el desempate y veremos quién es quién”.