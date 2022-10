Son referentes del deporte nacional

Desde que arrancó el nuevo milenio, Jalisco y sus atletas se han encargado de marcar la pauta del deporte a nivel nacional.

En 1996 nació la llamada Olimpiada Nacional para promover la actividad física y deportiva en México. Los primeros cuatro años fueron dominados por los atletas del Distrito Federal. Pero de 2000 en adelante, Jalisco ha establecido su hegemonía.

Para muestra de ello están los resultados de este año. La delegación jalisciense conquistó el título en la primera edición de los ahora llamados Nacionales Conade e incluso imponiendo nuevas marcas.

Un año más Jalisco dejó en evidencia que posee el mejor modelo deportivo del país, esto sin importar el cambio generacional de los atletas, quienes logran su cometido gracias a su talento y al apoyo de sus padres de familia, sus entrenadores y todo el cuerpo técnico-metodológico acompañado por médicos y directivos.

Una Entidad de marcas históricas

Jalisco impuso nueva marca histórica al obtener la mayor cantidad de oros en una misma disciplina deportiva al conquistar 45 medallas doradas en los clavados de los Nacionales Conade 2022 .

. Jalisco posee el récord histórico de más medallas de oro en una misma edición luego de haber conquistado 388 metales dorados en la Olimpiada Nacional 2015.

La cifra

4 títulos consecutivos que suma Jalisco en la justa nacional, contabilizando sólo las ediciones oficiales

21 medallas olímpicas han dado los atletas jaliscienses en la última década, tres de plata y una de bronce

Alejandra Orozco es doble medallista olímpica y la más reciente surgida de Jalisco. EL INFORMADOR/G. Gallo

Atletas históricos

Con todo y ese modelo de desarrollo deportivo, ha habido algunas y algunos atletas que han dado alegrías a todo el país y han dejado su huella a nivel internacional.

Alejandra Orozco y Germán Sánchez han sido quizá los más lúcidos, pues en la última década pasaron a la historia del deporte nacional al integrarse a la lista de nueve atletas multimedallistas en Juegos Olímpicos, ambos en la disciplina de los clavados.

Orozco conquistó una medalla de plata en Londres 2012 y recientemente se colgó el bronce en Tokio 2020; por su parte, Sánchez conquistó par de platas, una en Londres 2012 y otra en Río de Janeiro 2016.

Otros atletas jaliscienses no se quedan atrás. Iván García conquistó una medalla de plata en la justa olímpica de Londres 2012; Nuria Diosdado puso a México en la élite de la natación artística y Mariana Arceo fue la primera mujer mexicana en ganar un oro en el pentatlón moderno de unos Juegos Panamericanos.

Jalisco aporta la mayor cantidad de seleccionados nacionales. EL INFORMADOR/Archivo

Modelo ganador

A través de un nuevo modelo de desarrollo deportivo, Jalisco se fue posicionando a nivel nacional como la potencia del deporte. Generaron relevos generacionales.

Fue por medio de ese modelo que fueron surgiendo poco a poco algunos de los grandes atletas de alto rendimiento que han representado al país en competencias internacionales.

Ejemplos hay de sobra, sólo basta recordar lo hecho por atletas como Alejandra Orozco, Jessica Salazar, Iván García, Paola Morán, Nuria Diosdado, Germán Sánchez y Mariana Arceo.

“A veces se nos olvida que Jalisco no nació siendo la potencia que es. El modelo que creamos de desarrollo generando condiciones para el entrenamiento, con nuevos entrenadores, inversión de materiales, en servicios como el comedor, el centro de medicina y ciencias aplicadas. Tenemos nutrición, psicología, terapia física, médicos especializados. Un modelo integral que apostó a cambiar la perspectiva del atleta jalisciense, con una mentalidad ganadora”, explicó el director del Code Jalisco, Fernando Ortega.

Son más de dos décadas en las que los deportistas de Jalisco no pueden ser superados. EL INFORMADOR/Archivo

Era de campeones

Así Jalisco conquistó ni más ni menos que 20 campeonatos consecutivos en la era de la entonces Olimpiada Nacional, desde la edición del año 2000 hasta la de 2019. La delegación auriazul era simplemente imbatible hasta que el coronavirus frenó esa ola de triunfos.

En 2020 se canceló la justa deportiva debido a la pandemia de COVID-19. Ya en 2021 se reanudó la competencia con el nombre de Nacionales Conade, pero fue sólo para reactivar la actividad física y no se contabilizó como edición oficial, aunque Nuevo León se jactó de haber sido campeón.

“En 2021 la Conade nos invitó a participar como parte de la reactivación. Jalisco, por el manejo que estábamos haciendo de la pandemia, no estábamos entrenando todos. Aun así aceptamos participar, solamente que establecimos muy claro que no podían ser oficiales, no había preparación. Pero había un tema político y Nuevo León insistió en que ellos ganaron los Juegos Nacionales. Nosotros cumplimos con la reactivación”, explicó Fernando Ortega.

Fue hasta este año 2022 cuando finalmente se celebró la primera edición de forma oficial de los Nacionales Conade y Jalisco dio un golpe de autoridad al proclamarse campeón con dos semanas de anticipación y superando a su archirrival, Nuevo León, por más de 100 medallas de oro.