“Somos un milagro”: entrenador croata

Sereno y con su semblante muy satisfecho, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, destacó la gesta del equipo revelación de Rusia 2018, que tras un recorrido épico e inesperado consiguió llevar a esta nación de poco más de cuatro millones de habitantes a su primera Final de un Mundial.

“Nos hemos hecho un hueco en los libros de historia como el país más pequeño, junto con Uruguay, en acceder a una Final, y si tienes en cuenta la infraestructura que tenemos, somos un milagro”, afirmó orgulloso este entrenador del que hasta hace menos de un año apenas se conocía su trayectoria en Asia.

“Dentro de tres meses jugamos contra Inglaterra en la Liga de las Naciones, pero no tenemos un estadio adecuado para un partido así. Sin embargo, tenemos estos jugadores que nos han traído tanta alegría”, resaltó Dalic desde la sala de prensa del Estadio Luzhniki de Moscú, escenario de la Final del Mundial el domingo contra Francia.

Apoyada en una brillante generación de futbolistas liderada por el genial Luka Modric, Croacia se convirtió en la gran sorpresa de este Mundial que no admitió en Semifinales a ninguno de los campeones del Siglo XXI.

El sufrido camino de los balcánicos —que han llegado a los pies del trofeo después de tres prolongaciones y dos tandas de penales— les ha permitido superar la que hasta ahora era su mayor gesta histórica: el tercer puesto conquistado hace 20 años, en Francia 1998, por el mítico equipo de Suker, Boban o Prosinecki.

El técnico de la Selección croata destacó que, aunque su equipo jugará en la Final, su octavo partido en Rusia 2018 al sumarle las tres prórrogas (90 minutos), eso no será una excusa.

“Somos el único equipo que va a jugar ocho partidos. Además, Francia estará más descansada, porque ha tenido un día más para recuperar, pero no tenemos excusas. Aunque sea una dificultad añadida, tenemos la energía y la suficiente motivación para superarla”, destacó.

Dalic dijo no temer que Luka Modric sufra un marcaje especial, porque ya otros equipos lo intentaron y, además, cuenta con “otros grandes centrocampistas en el equipo” y destacó la solidez defensiva y el buen contragolpe del rival.

Moscú/Agencias

Pogba quiere conseguir su propia estrella

“Yo no tengo la estrella. La llevo en la camiseta, pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla”, dijo Paul Pogba sobre la posibilidad de lograr un segundo título mundial para Francia, tras el de 1998.

Para los Bleus supone la Final que disputarán este domingo contra Croacia, será la tercera en los últimos 20 años y para una parte de los actuales jugadores es la segunda consecutiva tras la perdida (1-0 frente a Portugal en la prórroga) en la Eurocopa que se disputó en Francia 2016.

“No hemos llegado tan lejos para rendirnos. Conozco el gusto de la derrota en una Final y no es bueno, es muy amargo... No vamos a afrontarla como la de la Eurocopa, queremos acabar bien, con una sonrisa”, explicó.

En 2016, “cuando ganamos a Alemania (2-0 en Semifinales), pensábamos que era la Final. Contra los portugueses, con su trayectoria, nos dijimos que habíamos jugado antes de jugar, fue nuestro error”, admitió. “Ahora no es lo mismo, todos somos conscientes. No cometeremos el mismo error”, añadió.

Preguntado por las ganas de revancha por la Semifinal perdida en 1998, Pogba dijo: “Seguro, no tienen una estrella y la quieren. Han hecho un gran camino y quieren la victoria. Como nosotros. Yo no tengo la estrella, la llevo en la camiseta pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla, como todos los jugadores”, insistió.

Por su parte, el defensa francés, Samuel Umtiti, advirtió el domingo contra Croacia: “Tenemos que volver a bajar a la Tierra porque tenemos una Final muy importante”.

Umtiti descartó que la Selección gala sea favorita para la Final. “No queremos esa presión sobre nosotros”, sentenció.