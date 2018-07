Técnico de Croacia que que Modric debe ganar el Balón de Oro

Zlatko Dalic, técnico de Croacia es directo. "Luka Modric debe de ganar el premio a mejor jugador de la Copa del Mundo.

"Los grandes jugadores, Messi, Cristiano y Neymar, ya se fueron. Aquí está Modric, con una gran temporada con el Real Madrid, ganó la Champions y ha dado un gran Mundial. Debe ganar el Balón de Oro".

No demerita a Lionel Messi: "Es el mejor jugador del mundo y Neymar puede estar muy cerca, pero ya no están. Los equipos no pueden depender de un jugador. Alemania, España, Brasil y Argentina se fueron muy temprano porque no hicieron juego de conjunto".

El técnico cree que es sorprendente que esas figuras no estén disputando un título: "Se habló mucho de las grandes estrellas, pero el Mundial tomó otro curso, esos jugadores ya están en sus casa o en la playa".

Croacia jugará por primera vez en su historia una Final de una Copa del Mundo el próximo domingo, cuando se medirá a Francia a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

RR