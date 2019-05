Sin apuros, Federer se mete a la tercera ronda de París

El suizo Roger Federer, número tres mundial, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros por decimoquinta vez en su carrera, tras vencer al "lucky loser" alemán Oscar Otte (144) en tres sets, por 6-4, 6-3 y 6-4, este miércoles en París.

Federer pasó apenas una hora y 35 minutos en la pista Philippe Chatrier, sin gran desgaste físico.

Controló el partido y salvó los cuatro puntos de "breaks" de los que dispuso su rival, incapaz de quebrar el saque del suizo.

Federer, campeón en la tierra batida de París en una ocasión (2009), regresa al torneo en esta edición después de cuatro años de ausencia.

"Me estoy sintiendo realmente bien, teniendo en cuenta que no he jugado aquí desde hace tiempo", destacó Federer.

El tenista de 37 años se medirá en tercera ronda al noruego Casper Ruud (63), que eliminó al italiano Matteo Berrettini (31) por 6-4, 7-5 y 6-3.

"Espero continuar así. La próxima ronda va a ser más dura para mí, es lo que creo. Lo sé. Pero estoy hoy muy feliz, vamos a ver qué ocurre entonces", sentenció Federer.

OF