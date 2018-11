Sin Messi, pero con Dybala

México enfrentará a Argentina dos veces en menos de una semana, con un par de malas noticias que han afectado en el interés del público por estos duelos.

Quitando que ambas escuadras serán dirigidas por timoneles interinos, la pasión pampera está enfocada en la Final de Libertadores, entre River y Boca, los dos clubes más grandes de su país. Además, este duelo se ve mermado en taquilla por la ausencia de Lionel Messi, el jugador que la mayoría de la afición quiere ver.

Aprovechando este receso por Fecha FIFA, el Tri combinó el llamado, ya que tampoco podemos encontrar a las figuras “europeas” como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Javier Hernández.

El campeón del mundo con Argentina y viejo conocido por los mexicanos, Jorge Valdano, espera que en este duelo los elementos que están recibiendo la oportunidad, la aprovechen para mostrarse y veamos lo que será el futuro de ambas Selecciones.

“Los dos entrenadores están dando oportunidades, me parece que eso hace interesante el cotejo porque nos podemos imaginar el futuro que se viene, lo cual no es poca cosa. Esto es un factor crítico para poner bajo observación”, dijo el ex futbolista.

Otro aspecto para que este duelo no tenga la respuesta que esperaban los organizadores, se debe a que hay en Argentina un evento que tiene paralizado al país y Valdano entiende lo que está sucediendo.

“Es un partido que se juega entre paréntesis, entre dos grandes acontecimientos como el River contra Boca, que no tiene precedentes y que tiene a todo el país metido en esto, que parece todo es secundario, incluso la Selección de Argentina y lo digo con claridad”.

Este cotejo se desarrollará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Argentina. El aforo de este inmueble es para un total de 57 mil espectadores y fue inaugurado en 1978.

Voces

Mauro Icardi

El delantero de Argentina y uno de los máximos referentes de este llamado, desea minutos para reencontrarse con el gol en la Selección.

“Estoy muy tranquilo respecto a eso. Esta temporada en el Inter la comencé sin convertir goles, y en Italia también se habló de ese tema. Yo soy el delantero, el que tiene que hacer los goles, e intento acá en la Selección buscar eso y dar lo mejor de mí”.

Edson Álvarez

El defensor azteca lamentó que no vaya a jugar en ninguno de los dos encuentros Lionel Messi, ya que tenía ilusión de enfrentarlo.

“Hubiera sido una oportunidad muy linda de enfrentar a Messi, en lo personal, hubiéramos estado contentos de enfrentarlo, pero sabemos que su salud no debe ser comprometida, es lo primero”.

Posibles Alineaciones

Argentina

1. Agustín Marchesín, 2. Renzo Saravia, 3. Gabriel Mercado, 4. Ramiro Funes Mori, 5. Nicolás Tagliafico, 6. Giovani Lo Celso, 7. Leandro Paredes, 8.- Marcos Acuña, 9.- Ángel Correa, 10.- Paulo Dybala, 11. Lautaro Martínez, DT. Lionel Scaloni

Suplentes

12. S. Romero, 13. G. Pezella, 14. W. Kanemman, 15. F. Vázquez, 16. E. Lamela, 17. F. Cervi, 18. R. de Paul

México

13. Guillermo Ochoa, 18. Luis Rodríguez, 4. Edson Álvarez, 3. Néstor Araujo, 17. Jesús Gallardo, 20. Javier Aquino, 13.- Diego Reyes, 5. Víctor Guzmán, 6. Érick Gutiérrez, 8. Marco Fabián, 9. Raúl Jiménez, DT. Ricardo Ferretti

Suplentes

1. J. Corona, 2. J. Angulo, 7. M. Layún, 20. R. Alvarado, 11. I. Brizuela, 10. A. Pulido, 14. A. Zaldivar

Árbitro: Esteban Ostojich

Sede: Estadio Mario Alberto Kempes

Hora: 18:00 horas

Clima: 26º

Televisión: Televisa 5,Azteca 7

Minuto a minuto: informador.com.mx