Simon Yates defiende el liderato general del Giro de Italia

Al tiempo que el ciclista australiano Rohan Dennis ganó ayer la exigente contrarreloj, el británico Simon Yates pasó el examen, defendió con creces el suéter rosa de líder general y se enfila a la coronación del Giro de Italia.

Rohan Dennis rodó sobre los 34.2 kilómetros, entre Trento y Rovereto, a una velocidad promedio de 51.3 kilómetros por hora, para registrar 40 minutos cerrados en la distancia, aunque su avance fue el decimocuarto más rápido en la historia de una contrarreloj del Giro.

El campeón de Australia superó al cuatro veces campeón mundial en esta especialidad, el alemán Tony Martin, quien cruzó la meta con 14 segundos más, en tanto el holandés Tom Dumoulin llegó a 22 segundos de distancia.

Simon Yates fue el número 20 en la cronometrada, a un minuto y 37 segundos del ganador, y gracias a su ventaja acumulada en las anteriores etapas, se mantiene en la cima de la clasificación general.

Tom Dumoulin pudo acortar distancia en el tablero general, pero aun así se mantiene lejos y sólo él podría arrebatar el trono al británico, porque los demás participantes están demasiado distantes.

Simon Yates suma 66 horas, 39 minutos y 14 segundos, en tanto Dumoulin está a 56 segundos, el italiano Domenico Pozzovino a 3:11 minutos, el también británico Chris Froome a 3:50 y el francés Thibaut Pinot a 4:19.

Yates señaló que “éste es definitivamente el mejor resultado en una contrarreloj de esta distancia. No me siento muy fresco en este momento, estoy cansado y quedan etapas difíciles. Tendré que defenderme en lugar de atacar. Espero no tener malos días hasta llegar a Roma”.