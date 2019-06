Siempre expresé mi deseo de quedarme en Chivas: Jair Pereira

El defensa Jair Pereira, ahora jugador de Gallos Blancos de Querétaro, admitió que su intención era retirarse con Chivas, club con el que jugó durante cinco años hasta el útimo torneo.

"Siempre expresé mi deseo por retirarme en ese equipo. La verdad es que me bajé el sueldo porque se me había dicho que si yo colaboraba un poco en eso iba a poder tener una carrera más larga dentro del Guadalajara", afirmó Pereira a la cadena ESPN.

"Sé que el futbol es muy cambiante, pero el deseo que tenía en ese momento era de estar ahí".

"Fue una estira y afloja y ellos (Chivas) están buscando lo mejor. Al final del día se hizo la firma y creo que me quedo tranquilo".

El Guadalajara anunció ayer miércoles que llegó un acuerdo para rescindir el contrato del defensa de 33 años, que jugó 15 partidos con Chivas en el Clausura 2019.

"La mayor parte de la negociación fue con Higuera", explica Pereira hablando sobre el acuerdo para su salida, que se dio al mismo tiempo que el director general del equipo José Luis Higuiera dejó la institución para dejar su puesto a Amaury Vergara.

"Fue una estira y afloja y ellos están buscando lo mejor. Fue una negociación que no estuvimos de acuerdo al cien por ciento y aún no firmaba mi recisión cuando nos enteramos que se iba. Se siguió más o menos la misma negociación y la acabó Amaury. Al final del día se hizo la firma y creo que me quedo tranquilo".

