Jair Pereira se despide de Chivas y llega al Querétaro

El defensa Jair Pereira ,ahora jugador de Querétaro, se despidió de Chivas, equipo en el que militó por más de cinco años y del que llegó a ser capitán.

"Me encantaría seguir formando parte de la historia de esta gran familia, pero a veces las cosas no son como uno quisiera y simplemente hay que seguir adelante", escribió el jugador en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Salgo con más ganas que nunca de dar lo mejor, con más confianza en mí mismo y con toda la fe de que éste es un cambio para bien".

El zaguero de 32 años agradeció a la afición y a los grupos de animación que alientan a Chivas en Guadalajara y en otras ciudades del país.

"Extrañaré escucharlos cantar en el aeropuerto, afuera del hotel de concentración y más aun en el estadio, donde contagiaban a esta enorme afición y nos impulsaban a seguir luchando".

Pereira hizo un recuento de las lecciones que aprendió durante su paso por el Guadalajara, donde ganó cinco trofeos para las vitrinas del equipo.

"Me enseñaste a levantarme de los momentos más difíciles, a aprender de mis errores, a reconocer cuando un rival juega mejor que tú y a saber que los mexicanos no nos podemos dar por vencidos, que estando juntos podemos lograr todo lo que nos proponemos, pero lo más importante: me ayudaste a formarme como persona".

Ayer miércoles Chivas anunció que llegó a un acuerdo para rescindir el contrato de Pereira, cuyo fichaje por parte del Querétaro fue anunciado oficialmente la tarde de hoy jueves.

