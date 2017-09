Si no ganamos a Veracruz, no sirve de nada: Caraglio

El delantero del Atlas señaló que el triunfo de visita ante el Puebla, se debe gracias a la actitud que mostró el equipo y a la inteligencia para controlar los malos momentos futbolísticos.

El atacante del Atlas Milton Caraglio está consciente que para aspirar a escalar posiciones y colocarse en posición de Liguilla, el equipo debe hilar varias victorias, así que el viernes no queda otra alternativa más que ganar, para que la victoria obtenida en Puebla 2-1 ayer, se refleje en la tabla general de manera importante.

“Si no ganamos el viernes, no sirve de nada haber derrota al Puebla, ahora se viene Veracruz, un rival directo y difícil, lo tenemos que aprovechar. Gracias a Dios lo tenemos nosotros, hay que aprovecharlo, es un jugador extraordinario, espero que este sea el puntapié inicial para seguir con una racha buena y no bajar los brazos”.

Los rojinegros se sacudieron una racha de seis encuentros sin poder ganar en el Apertura 2017, lo cual es una inyección de ánimo para el equipo y consideró Caraglio, que la diferencia fue la actitud mostrada.

“La verdad, muy contento, se pudo cortar la racha, se hizo un partido muy inteligente, intenso y ahora ya viene otro partido importante el fin de semana. La actitud que tuvimos, el orden, el cómo manejamos todo porque después del primer gol pudimos controlar los sobre saltos, pero lo bueno es que cambiamos la actitud, fuimos ordenados”.

Con el triunfo ante el Puebla, la plantilla demostró que está contenta con el técnico José Guadalupe Cruz, porque con actuaciones como la de ayer, reafirman que están contentos con él y lo seguirán respaldando en el terreno de juego.

“El profesor sabe que estamos a muerte con él, lo respaldamos, se demostró con la actitud y dentro del grupo no tuvo ningún tipo de duda, tampoco la dirigencia porque venimos de una racha mala y se han portado muy bien”.

