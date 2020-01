Si no es Fecha FIFA, no van

El Atlas hoy tiene a José Hernández, Brayton Vázquez y Jairo Torres en la Selección en este microciclo previo al Preolímpico a Tokio que se jugará en marzo.

Sin embargo, los Zorros todavía tienen en sus filas a jugadores que pueden ser convocados a Selecciones menores, como Ismael Govea, Ozziel Herrera o Jesús Gómez, por lo que el técnico Leandro Cufré se mostró preocupado por la cantidad de futbolistas rojinegros que dejan al equipo para entrenar tres días con el Tricolor, al grado de amenazar con que si le convocan a más de cuatro elementos, no volverá a ceder a ninguno, a pesar de que los dueños de los equipos pactaron que se le dará todo el apoyo al cuadro que buscará su pase a Tokio 2020.

“No puedo trabajar una semana tranquilo, porque si en el primer juego se van tres, pero iban a ser cinco; pero si son más de cuatro vamos a suspender la jornada por la regla. Entonces tienen que poner mucha atención a la Federación de no convocarnos a más de cuatro jugadores porque si no, sí lo vamos a postergar, eso sí lo vamos a hacer. No se puede entrenar con cinco o siete jugadores de distintas categorías de nosotros y los tenemos en Primera, por más que vayan a Selección, entonces eso no lo vamos a permitir y nos vamos a atener a la regla”, comentó Cufré.

Hace unos días apenas, cuando se llevó a cabo el sorteo para el Preolímpico en Guadalajara, el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, aclaró que ya no está en vigor la regla que señala que los equipos pueden posponer partidos, siempre y cuando tengan cierta cantidad de jugadores seleccionados y esto les afecte a sus intereses, a lo que Leandro Cufré le respondió que al no ser Fecha FIFA no está obligado a prestar a ningún jugador.

“Está bien que no funcione más esa regla, pero si no funciona más no vamos a mandar a los jugadores, porque si nos vamos a reglamento. No es Fecha FIFA y no mandaremos a nadie, no voy a discutir con la Federación, por algo estaba esa regla, no vamos a ceder a ningún jugador si no es Fecha FIFA. El Preolímpico no es Fecha FIFA, no tenemos la obligación, acá nos jugamos mucho nosotros”, siguió el técnico argentino del Atlas.

Se le resbalan las críticas

Desde el torneo pasado, el Apertura 2019, Leandro Cufré fue blanco de críticas de parte de un sector de la afición, incluso el propietario del equipo Alejandro Irarragorri dijo que no le gustaba del todo cómo estaba jugando su equipo, al grado de poner en entredicho su continuidad como técnico para este Clausura 2020.

Ante esto, el timonel argentino no hace caso a las críticas y en cambio las toma para mejorar, ya que a lo largo de su carrera ha estado expuesto al “qué dirán”.

“No pasa nada, vivo en la crítica, me gusta la crítica, me hace crecer, me hace estar atento, alerta. No tengo ningún problema, viví con la crítica y la presión de cuando perdí a mi mamá, inicié a los 17 años y me decían que no podía jugar en Europa, pero la realidad es que eso me hace crecer”, dijo Cufré.

EL DATO

Jesús Angulo era seleccionable e incluso era tomado en cuenta para la Selección preolímpica y para la Mayor, sin embargo, con la lesión en el pie izquierdo se cuenta como una baja para el equipo y para el Tricolor.

Es incómodo, porque tenemos 60% de jugadores canteranos que pueden estar en la Selección; entonces sí influye en el trabajo nuestro

-Leandro Cufré, técnico del Atlas

